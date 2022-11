сегодня



FLEA почтил память барабанщика DEAD KENNEDYS



Flea отреагировал на известие о смерти барабанщика DEAD KENNEDYS:



«Мой дорогой друг, мой брат, я так скучаю по тебе. Я опустошён сегодня, реки слёз, но всю свою жизнь я буду дорожить каждой секундой.



Когда я впервые увидел, как ты играешь с DK в 81-м году, ты взорвал мой мозг. Сила, душа, безрассудство. Ты стал моим закадычным другом, с которым мы столько раз встречались. Мы так веселились, так радовались, поддерживая друг друга.



Я люблю тебя от всей души. Ты самый настоящий рокер и важнейшая часть истории RHCP. Ты в месте, где должен быть, ты вечно живёшь в наших сердцах, ты дикий человек, ты приносящий радость, ты человек с огромной душой. Я всегда буду почитать тебя. Покойся с миром и будь свободен от всего, что тебя сдерживало».





