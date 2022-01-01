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*JAMEY JASTA наехал на BRUCE DICKINSON 46
*Обложка и трек-лист нового альбома IMMORTAL 27
*JOHN 5 стал участником MÖTLEY CRÜE 22
*Вокалист MONSTER MAGNET — о туре с METALLICA: «У них одни па... 19
*ROBERT FRIPP не парится насчёт негативной реакции на его вид... 19
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Dead Kennedys

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1 ноя 2022 : 		 FLEA почтил память барабанщика DEAD KENNEDYS

1 ноя 2022 : 		 JELLO BIAFRA почтил память барабанщика DEAD KENNEDYS

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|||| сегодня

FLEA почтил память барабанщика DEAD KENNEDYS



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Flea отреагировал на известие о смерти барабанщика DEAD KENNEDYS:

«Мой дорогой друг, мой брат, я так скучаю по тебе. Я опустошён сегодня, реки слёз, но всю свою жизнь я буду дорожить каждой секундой.

Когда я впервые увидел, как ты играешь с DK в 81-м году, ты взорвал мой мозг. Сила, душа, безрассудство. Ты стал моим закадычным другом, с которым мы столько раз встречались. Мы так веселились, так радовались, поддерживая друг друга.

Я люблю тебя от всей души. Ты самый настоящий рокер и важнейшая часть истории RHCP. Ты в месте, где должен быть, ты вечно живёшь в наших сердцах, ты дикий человек, ты приносящий радость, ты человек с огромной душой. Я всегда буду почитать тебя. Покойся с миром и будь свободен от всего, что тебя сдерживало».




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