Умер барабанщик DEAD KENNEDYS

DEAD KENNEDYS сообщили о смерти Д. Х. Пелигро, ушедшего из жизни в возрасте 63 лет.
«Барабанщик DEAD KENNEDYS Д. Х. Пелигро умер в Лос-Анджелесе в своем доме 28 октября. Прибывшая на место происшествия полиция заявила, что он умер от травмы головы, полученной в результате случайного падения. Более подробная информация будет дана позже. Мы просим вас уважать частную жизнь семьи в это трудное время. Спасибо за ваши слова утешения и скорби».
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Rip.