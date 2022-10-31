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*JAMEY JASTA наехал на BRUCE DICKINSON 46
*Обложка и трек-лист нового альбома IMMORTAL 27
*JOHN 5 стал участником MÖTLEY CRÜE 22
*VIO-LENCE расстались с гитаристом 21
*ROBERT FRIPP не парится насчёт негативной реакции на его вид... 19
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Dead Kennedys

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Умер барабанщик DEAD KENNEDYS



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DEAD KENNEDYS сообщили о смерти Д. Х. Пелигро, ушедшего из жизни в возрасте 63 лет.

«Барабанщик DEAD KENNEDYS Д. Х. Пелигро умер в Лос-Анджелесе в своем доме 28 октября. Прибывшая на место происшествия полиция заявила, что он умер от травмы головы, полученной в результате случайного падения. Более подробная информация будет дана позже. Мы просим вас уважать частную жизнь семьи в это трудное время. Спасибо за ваши слова утешения и скорби».




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КомментарииСкрыть/показать 5 )

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31 окт 2022
грозакоммунистов
"полиция заявила, что он умер от травмы головы" - понятно)
31 окт 2022
gravitgroove
Отличная группа.
Rip.
Like!1
31 окт 2022
F
Frostauskas
"полиция заявила, что он умер от травмы головы, полученной в результате случайного падения." ...а потом напишут, что упал с дерева на топор))
31 окт 2022
WahrandPhain
Frostauskas, прям как евронимус, который на битое стекло упал))
Like!1
31 окт 2022
S
Sw0Rn
А что тут с отображением постов из Инсты?

просмотров: 767

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