сегодня



DANKO JONES, MIKEY AND HIS UKE, участники NOFX и FISHBONE исполняют DEAD KENNEDYS



Danko Jones, Darrin Pfeiffer, Eric Melvin из NOFX, Mikey And His Uke и Norwood Fisher из Fishbone записали карантинное видео на композицию DEAD KENNEDYS "Police Truck".







+1 -0



просмотров: 87