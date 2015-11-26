Новая песня VENOMOUS CONCEPT

Группа VENOMOUS CONCEPT, в состав которого входят Shane Embury (гитара, NAPALM DEATH), Kevin Sharp (вокал, BRUTAL TRUTH), Danny Lilker (бас, BRUTAL TRUTH, NUCLEAR ASSAULT) и Danny Herrera (ударные, NAPALM DEATH) и гитарист John Cooke, выпустят новую пластинку, "Politics Versus The Erection", 28 августа на Season Of Mist. Первый сингл из этого релиза, "Lemonade", доступен для прослушивания ниже.
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