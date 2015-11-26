Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*JUDAS PRIEST: «Геи-металлисты, выходите из сумрака!» 36
*Live Nation сокращает гонорары музыкантам и переводит на них... 34
*Басист METALLICA: «Цой в России что-то типа Дэвида Боуи» 25
*MEGADETH записывают 18 песен 23
*K.K. DOWNING: «Многие так и не поняли "Nostradamus"» 21
[= ||| все новости группы



*

Venomous Concept

*
| - |

|||| сегодня

Новая песня VENOMOUS CONCEPT



*
zoom
*
* *
Группа VENOMOUS CONCEPT, в состав которого входят Shane Embury (гитара, NAPALM DEATH), Kevin Sharp (вокал, BRUTAL TRUTH), Danny Lilker (бас, BRUTAL TRUTH, NUCLEAR ASSAULT) и Danny Herrera (ударные, NAPALM DEATH) и гитарист John Cooke, выпустят новую пластинку, "Politics Versus The Erection", 28 августа на Season Of Mist. Первый сингл из этого релиза, "Lemonade", доступен для прослушивания ниже.

Трек-лист:

01. Simian Flu (03:20)

02. Hole In The Ground (00:53)

03. Eliminate (02:00)

04. Lemonade (03:42)

05. Colossal Failure (03:20)

06. Promise (03:24)

07. Septic Mind (03:15)

08. Dementia Degeneration (02:24)

09. Carrion (02:17)

10. Broken Teeth (02:09)

11. Shadows (02:46)

12. Mantis Toboggan (01:36)

13. Politics Versus The Erection (02:37)

VENOMOUS CONCEPT Feat. NAPALM DEATH And BRUTAL TRUTH Members: 'Politics Versus The Erection' Album Due In August








Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 19

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом