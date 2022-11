сегодня



Новый альбом VENOMOUS CONCEPT выйдет зимой



Группа VENOMOUS CONCEPT, в состав которой входят Shane Embury (гитара, NAPALM DEATH), Kevin Sharp (вокал, BRUTAL TRUTH), Danny Lilker (бас, BRUTAL TRUTH, NUCLEAR ASSAULT), Danny Herrera (ударные, NAPALM DEATH) и гитарист John Cooke, выпустит новую работу, получившую название "The Good Ship Lollipop", 24 февраля на Decibel Records.



Трек-лист:



01. The Good Ship Lollipop

02. Timeline

03. Slack Jaw

04. Pig

05. Clinical

06. Fractured

07. Voices

08. So Sick

09. Flowers Bloom

10. The Humble Crow

11. Can’t Lose

12. Everything is Endlessness

13. Life’s Winter







