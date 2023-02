сегодня



Новое видео VENOMOUS CONCEPT



""Fractured", новое видео группы VENOMOUS CONCEPT, в состав которой входят Shane Embury (гитара, NAPALM DEATH), Kevin Sharp (вокал, BRUTAL TRUTH), Danny Lilker (бас, BRUTAL TRUTH, NUCLEAR ASSAULT), Danny Herrera (ударные, NAPALM DEATH) и гитарист John Cooke, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Good Ship Lollipop, выходящего 24 февраля на Decibel Records:



"The Good Ship Lollipop"

"Timeline"

"Slack Jaw"

"Pig"

"Clinical"

"Fractured"

"Voices"

"So Sick"

"Flowers Bloom"

"The Humble Crow"

"Can’t Lose"

"Everything is Endlessness"

"Life’s Winter"







