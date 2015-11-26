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16 фев 2021
VENOMOUS CONCEPT завершили запись
Группа VENOMOUS CONCEPT, в состав которой входят Shane Embury (гитара, NAPALM DEATH), Kevin Sharp (вокал, BRUTAL TRUTH), Danny Lilker (бас, BRUTAL TRUTH, NUCLEAR ASSAULT), Danny Herrera (ударные, NAPALM DEATH) и гитарист John Cooke, завершили запись нового альбома, выход которого предварительно намечен на этот год на Season Of Mist. |
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