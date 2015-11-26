16 фев 2021



VENOMOUS CONCEPT завершили запись



Группа VENOMOUS CONCEPT, в состав которой входят Shane Embury (гитара, NAPALM DEATH), Kevin Sharp (вокал, BRUTAL TRUTH), Danny Lilker (бас, BRUTAL TRUTH, NUCLEAR ASSAULT), Danny Herrera (ударные, NAPALM DEATH) и гитарист John Cooke, завершили запись нового альбома, выход которого предварительно намечен на этот год на Season Of Mist.













+0 -0



просмотров: 149

