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Venomous Concept

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16 фев 2021 : 		 VENOMOUS CONCEPT завершили запись

27 авг 2020 : 		 Новый альбом VENOMOUS CONCEPT доступен для прослушивания

5 авг 2020 : 		 Новая песня VENOMOUS CONCEPT

16 июл 2020 : 		 Новая песня VENOMOUS CONCEPT

25 июн 2020 : 		 Новая песня VENOMOUS CONCEPT

20 фев 2016 : 		 Новое видео VENOMOUS CONCEPT

20 янв 2016 : 		 Кавер-версия Дэвида Боуи от VENOMOUS CONCEPT

22 дек 2015 : 		 Новая песня VENOMOUS CONCEPT

16 дек 2015 : 		 Новая песня VENOMOUS CONCEPT

6 дек 2015 : 		 Новая песня VENOMOUS CONCEPT

28 окт 2015 : 		 Новый альбом VENOMOUS CONCEPT выйдет в январе

25 июн 2015 : 		 VENOMOUS CONCEPT на Season Of Mist

12 окт 2012 : 		 VENOMOUS CONCEPT работают над новым материалом

23 дек 2009 : 		 VENOMOUS CONCEPT записали 6 песен
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|||| 16 фев 2021

VENOMOUS CONCEPT завершили запись



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Группа VENOMOUS CONCEPT, в состав которой входят Shane Embury (гитара, NAPALM DEATH), Kevin Sharp (вокал, BRUTAL TRUTH), Danny Lilker (бас, BRUTAL TRUTH, NUCLEAR ASSAULT), Danny Herrera (ударные, NAPALM DEATH) и гитарист John Cooke, завершили запись нового альбома, выход которого предварительно намечен на этот год на Season Of Mist.

VENOMOUS CONCEPT Feat. NAPALM DEATH And BRUTAL TRUTH Members: Fifth Album Completed





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