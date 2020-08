сегодня



Новый альбом VENOMOUS CONCEPT доступен для прослушивания



"Politics Versus The Erection", новый альбом группы VENOMOUS CONCEPT, в состав которой входят Shane Embury (гитара, NAPALM DEATH), Kevin Sharp (вокал, BRUTAL TRUTH), Danny Lilker (бас, BRUTAL TRUTH, NUCLEAR ASSAULT), Danny Herrera (ударные, NAPALM DEATH) и гитарист John Cooke, доступен для прослушивания ниже.



Трек-лист:



"Simian Flu"

"Hole In The Ground"

"Eliminate"

"Lemonade"

"Colossal Failure"

"Promise"

"Septic Mind"

"Dementia Degeneration"

"Carrion"

"Broken Teeth"

"Shadows"

"Mantis Toboggan"

"Politics Versus The Erection"







+0 -0



просмотров: 306