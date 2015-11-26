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Venomous Concept

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Новая песня VENOMOUS CONCEPT



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Группа VENOMOUS CONCEPT, в состав которой входят Shane Embury (гитара, NAPALM DEATH), Kevin Sharp (вокал, BRUTAL TRUTH), Danny Lilker (бас, BRUTAL TRUTH, NUCLEAR ASSAULT), Danny Herrera (ударные, NAPALM DEATH) и гитарист John Cooke, выпустит 28 августа на Season Of Mist новую пластинку "Politics Versus The Erection". Второй сингл из этого релиза, "Eliminate", доступен для прослушивания ниже.

Трек-лист:

01. Simian Flu (03:20)

02. Hole In The Ground (00:53)

03. Eliminate (02:00)

04. Lemonade (03:42)

05. Colossal Failure (03:20)

06. Promise (03:24)

07. Septic Mind (03:15)

08. Dementia Degeneration (02:24)

09. Carrion (02:17)

10. Broken Teeth (02:09)

11. Shadows (02:46)

12. Mantis Toboggan (01:36)

13. Politics Versus The Erection (02:37)

VENOMOUS CONCEPT Feat. NAPALM DEATH And BRUTAL TRUTH Members: New Song











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