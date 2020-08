сегодня



Новая песня VENOMOUS CONCEPT



Группа VENOMOUS CONCEPT, в состав которой входят Shane Embury (гитара, NAPALM DEATH), Kevin Sharp (вокал, BRUTAL TRUTH), Danny Lilker (бас, BRUTAL TRUTH, NUCLEAR ASSAULT), Danny Herrera (ударные, NAPALM DEATH) и гитарист John Cooke, выпустит 28 августа на Season Of Mist новую пластинку "Politics Versus The Erection". Третий сингл из этого релиза, "Simian Flu", доступен для прослушивания ниже.



Трек-лист:



01. Simian Flu (03:20)



02. Hole In The Ground (00:53)



03. Eliminate (02:00)



04. Lemonade (03:42)



05. Colossal Failure (03:20)



06. Promise (03:24)



07. Septic Mind (03:15)



08. Dementia Degeneration (02:24)



09. Carrion (02:17)



10. Broken Teeth (02:09)



11. Shadows (02:46)



12. Mantis Toboggan (01:36)



13. Politics Versus The Erection (02:37)































