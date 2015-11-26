Альбом TIMES OF GRACE готов

Вокалист KILLSWITCH ENGAGE Jesse Leach в недавнем интервью рассказал о прогрессе в работе над новым материалом TIMES OF GRACE:
«Новая работа готова. У нас достаточно песен на полноценный релиз, и ещё хватит на ЕР, если мы примем такое решение. Мы решили разделить песни на две части. Тем, что готово, мы очень гордимся, и я считаю, что это лучшая пластинка из всех, что я и Adam сделали за всю нашу карьеру. Не только потому что мы написали прекрасные тексты, и о чём они, — всё заметно отличается от первой пластинки. Но и по музыке, тут чуть больше роковой стороны, есть доля стоунера, пост-металла, куда больше блюза. Это дало нам свободу двигаться туда, куда мы захотим. Мы с Adam'ом написали примерно по половине пластинки, а потом соединили это всё воедино. Так что вы можете услышать чуть больше креативности в его голосе. И я написал несколько песен, которые он исполнил, и тем самым представил эти темы совершенно с иной стороны. Так что я невероятно горжусь новой пластинкой!»
По словам Jesse, они надеются, что всё будет выпущено в этом году, но надо только выбрать правильную стратегию для продвижения релиза.
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