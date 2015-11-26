Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Басист METALLICA: «Цой в России что-то типа Дэвида Боуи» 39
*Live Nation сокращает гонорары музыкантам и переводит на них... 36
*MEGADETH записывают 18 песен 23
*MIKE PORTNOY: «Новый год встретил с басистом DREAM THEATER, ... 21
*K.K. DOWNING: «Многие так и не поняли "Nostradamus"» 21
[= ||| все новости группы



*

Times of Grace

*



26 июн 2020 : 		 Альбом TIMES OF GRACE готов

4 дек 2019 : 		 Новый альбом TIMES OF GRACE может выйти в конце 2020 года

22 авг 2019 : 		 ADAM DUTKIEWICZ: «Надеюсь, что к концу года мы запишем альбом TIMES OF GRACE»

15 дек 2017 : 		 TIMES OF GRACE начали запись

6 апр 2017 : 		 У TIMES OF GRACE готовы 13 песен

14 фев 2017 : 		 JESSE LEACH приступил к работе над TIMES OF GRACE

17 авг 2016 : 		 JESSE LEACH о новом материале TIMES OF GRACE

2 сен 2011 : 		 Новое видео TIMES OF GRACE

1 сен 2011 : 		 Вокалист TIMES OF GRACE работает над сольным диском

25 июл 2011 : 		 Профессиональное видео с выступления TIMES OF GRACE

3 фев 2011 : 		 Видео с первого концерта TIMES OF GRACE

25 янв 2011 : 		 Новое видео TIMES OF GRACE

7 дек 2010 : 		 Новое видео TIMES OF GRACE

2 дек 2010 : 		 Новое видео TIMES OF GRACE

18 ноя 2010 : 		 Еще один тизер TIMES OF GRACE

17 ноя 2010 : 		 Тизер нового альбома TIMES OF GRACE

22 окт 2010 : 		 Обложка и трек-лист альбома TIMES OF GRACE

16 окт 2010 : 		 Новая песня TIMES OF GRACE

22 авг 2010 : 		 Участники KILLSWITCH ENGAGE объединятся в новом проекте TIMES OF GRACE
| - |

|||| сегодня

Альбом TIMES OF GRACE готов



*
zoom
*
* *
Вокалист KILLSWITCH ENGAGE Jesse Leach в недавнем интервью рассказал о прогрессе в работе над новым материалом TIMES OF GRACE:

«Новая работа готова. У нас достаточно песен на полноценный релиз, и ещё хватит на ЕР, если мы примем такое решение. Мы решили разделить песни на две части. Тем, что готово, мы очень гордимся, и я считаю, что это лучшая пластинка из всех, что я и Adam сделали за всю нашу карьеру. Не только потому что мы написали прекрасные тексты, и о чём они, — всё заметно отличается от первой пластинки. Но и по музыке, тут чуть больше роковой стороны, есть доля стоунера, пост-металла, куда больше блюза. Это дало нам свободу двигаться туда, куда мы захотим. Мы с Adam'ом написали примерно по половине пластинки, а потом соединили это всё воедино. Так что вы можете услышать чуть больше креативности в его голосе. И я написал несколько песен, которые он исполнил, и тем самым представил эти темы совершенно с иной стороны. Так что я невероятно горжусь новой пластинкой!»

По словам Jesse, они надеются, что всё будет выпущено в этом году, но надо только выбрать правильную стратегию для продвижения релиза.

New TIMES OF GRACE Album Is





Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 89

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом