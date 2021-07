сегодня



Не ждите от нового материала TIMES OF GRACE безудержного дэта!



Adam Dutkiewicz в свежем интервью рассказал о музыкальном направлении нового альбома TIMES OF GRACE:



«Возможно, это не то, чего ожидают поклонники KILLSWITCH. Звучание отличается от того, что мы делали раньше. Так что это не металл до последнего. Извините, всё. Это плод любви, правда. Очевидно, что это наш сайд-проект, мой и Jesse, и мы можем работать над ним только тогда, когда у нас есть свободное время. И теперь, когда Jesse является вокалистом обеих групп, мы решили немного изменить направление. Здесь больше рок-н-ролльных джемов, так что не стоит ожидать, что повсюду будет звучать безудержный дэт-металл».



На вопрос о том, были ли у них с Jesse конкретные цели, которых они хотели достичь при создании "Songs Of Loss And Separation", Adam ответил:



«На самом деле не было никаких определённых целей, кроме как просто попытаться создать что-то, что нам нравится. Мы хотели чего-то другого, понятное дело, как я уже говорил. Мы не хотели, чтобы это было похоже на KILLSWITCH. Мы хотели показать, возможно, даже более личную, более тёмную сторону того, кто мы такие. Мы хотели создать некоторые песни из тяжёлых моментов нашей жизни — это почти как катарсис для нас. Так что да — это определённо совсем иное. Если в KILLSWITCH было много позитива и надежды, то здесь много мрака и просто тяжёлых вещей, через которые нам пришлось пройти».































+1 -0



просмотров: 292