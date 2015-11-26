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Times of Grace

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14 июл 2021 : 		 Не ждите от нового материала TIMES OF GRACE безудержного дэта!

6 июл 2021 : 		 Новое видео TIMES OF GRACE

16 июн 2021 : 		 Новое видео TIMES OF GRACE

22 май 2021 : 		 Новое видео TIMES OF GRACE

21 май 2021 : 		 Новый альбом TIMES OF GRACE выйдет летом

20 янв 2021 : 		 Новый альбом TIMES OF GRACE выйдет весной

7 дек 2020 : 		 TIMES OF GRACE нашли лейбл

28 июл 2020 : 		 Вокалист TIMES OF GRACE: «Новый альбом отличается от первого»

26 июн 2020 : 		 Альбом TIMES OF GRACE готов

4 дек 2019 : 		 Новый альбом TIMES OF GRACE может выйти в конце 2020 года

22 авг 2019 : 		 ADAM DUTKIEWICZ: «Надеюсь, что к концу года мы запишем альбом TIMES OF GRACE»

15 дек 2017 : 		 TIMES OF GRACE начали запись

6 апр 2017 : 		 У TIMES OF GRACE готовы 13 песен

14 фев 2017 : 		 JESSE LEACH приступил к работе над TIMES OF GRACE

17 авг 2016 : 		 JESSE LEACH о новом материале TIMES OF GRACE

2 сен 2011 : 		 Новое видео TIMES OF GRACE

1 сен 2011 : 		 Вокалист TIMES OF GRACE работает над сольным диском

25 июл 2011 : 		 Профессиональное видео с выступления TIMES OF GRACE

3 фев 2011 : 		 Видео с первого концерта TIMES OF GRACE

25 янв 2011 : 		 Новое видео TIMES OF GRACE

7 дек 2010 : 		 Новое видео TIMES OF GRACE

2 дек 2010 : 		 Новое видео TIMES OF GRACE

18 ноя 2010 : 		 Еще один тизер TIMES OF GRACE

17 ноя 2010 : 		 Тизер нового альбома TIMES OF GRACE

22 окт 2010 : 		 Обложка и трек-лист альбома TIMES OF GRACE

16 окт 2010 : 		 Новая песня TIMES OF GRACE
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Не ждите от нового материала TIMES OF GRACE безудержного дэта!



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Adam Dutkiewicz в свежем интервью рассказал о музыкальном направлении нового альбома TIMES OF GRACE:

«Возможно, это не то, чего ожидают поклонники KILLSWITCH. Звучание отличается от того, что мы делали раньше. Так что это не металл до последнего. Извините, всё. Это плод любви, правда. Очевидно, что это наш сайд-проект, мой и Jesse, и мы можем работать над ним только тогда, когда у нас есть свободное время. И теперь, когда Jesse является вокалистом обеих групп, мы решили немного изменить направление. Здесь больше рок-н-ролльных джемов, так что не стоит ожидать, что повсюду будет звучать безудержный дэт-металл».

На вопрос о том, были ли у них с Jesse конкретные цели, которых они хотели достичь при создании "Songs Of Loss And Separation", Adam ответил:

«На самом деле не было никаких определённых целей, кроме как просто попытаться создать что-то, что нам нравится. Мы хотели чего-то другого, понятное дело, как я уже говорил. Мы не хотели, чтобы это было похоже на KILLSWITCH. Мы хотели показать, возможно, даже более личную, более тёмную сторону того, кто мы такие. Мы хотели создать некоторые песни из тяжёлых моментов нашей жизни — это почти как катарсис для нас. Так что да — это определённо совсем иное. Если в KILLSWITCH было много позитива и надежды, то здесь много мрака и просто тяжёлых вещей, через которые нам пришлось пройти».

KILLSWITCH ENGAGE Members Wanted To Show














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