Новое видео TIMES OF GRACE



"Mend You", новое видео группы TIMES OF GRACE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Songs Of Loss And Separation", выходящего 16 июля на Wicked Good Records.



Трек-лист:



01. The Burden Of Belief



02. Mend You



03. Rescue



04. Far From Heavenless



05. Bleed Me



06. Medusa



07. Currents



08. To Carry The Weight



09. Cold



10. Forever













