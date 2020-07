сегодня



Вокалист TIMES OF GRACE : «Новый альбом отличается от первого»



Вокалист TIMES OF GRACE Jesse Leach в недавнем интервью "BREWtally Speaking Podcast" рассказал о новой пластинке:



«Он просто прыгнул дальше, чем наша прошлая пластинка, он куда более творческий, более искренний — ну чисто как по мне. И я ощущаю, что он ушёл от влияния KILLSWITCH ENGAGE, которое ощущалось на прошлом релизе, чего, конечно же, не могло не быть, так как я и Adam работали вместе. Однако у меня есть ощущение, что новая пластинка отошла от этого и сильнее определяет звучание TIMES OF GRACE, чем песни типа "Live In Love" [из первого альбома TIMES OF GRACE] и ряд похожих тем, в которых вы легко слышите влияние KILLSWITCH. И круто, что фанаты, я уверен, оценили это, но я также очень рад тому, что мы отошли от всего этого и сделали что-то иное на новой пластинке».













