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Times of Grace

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28 июл 2020 : 		 Вокалист TIMES OF GRACE: «Новый альбом отличается от первого»

26 июн 2020 : 		 Альбом TIMES OF GRACE готов

4 дек 2019 : 		 Новый альбом TIMES OF GRACE может выйти в конце 2020 года

22 авг 2019 : 		 ADAM DUTKIEWICZ: «Надеюсь, что к концу года мы запишем альбом TIMES OF GRACE»

15 дек 2017 : 		 TIMES OF GRACE начали запись

6 апр 2017 : 		 У TIMES OF GRACE готовы 13 песен

14 фев 2017 : 		 JESSE LEACH приступил к работе над TIMES OF GRACE

17 авг 2016 : 		 JESSE LEACH о новом материале TIMES OF GRACE

2 сен 2011 : 		 Новое видео TIMES OF GRACE

1 сен 2011 : 		 Вокалист TIMES OF GRACE работает над сольным диском

25 июл 2011 : 		 Профессиональное видео с выступления TIMES OF GRACE

3 фев 2011 : 		 Видео с первого концерта TIMES OF GRACE

25 янв 2011 : 		 Новое видео TIMES OF GRACE

7 дек 2010 : 		 Новое видео TIMES OF GRACE

2 дек 2010 : 		 Новое видео TIMES OF GRACE

18 ноя 2010 : 		 Еще один тизер TIMES OF GRACE

17 ноя 2010 : 		 Тизер нового альбома TIMES OF GRACE

22 окт 2010 : 		 Обложка и трек-лист альбома TIMES OF GRACE

16 окт 2010 : 		 Новая песня TIMES OF GRACE

22 авг 2010 : 		 Участники KILLSWITCH ENGAGE объединятся в новом проекте TIMES OF GRACE
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Вокалист TIMES OF GRACE: «Новый альбом отличается от первого»



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Вокалист TIMES OF GRACE Jesse Leach в недавнем интервью "BREWtally Speaking Podcast" рассказал о новой пластинке:

«Он просто прыгнул дальше, чем наша прошлая пластинка, он куда более творческий, более искренний — ну чисто как по мне. И я ощущаю, что он ушёл от влияния KILLSWITCH ENGAGE, которое ощущалось на прошлом релизе, чего, конечно же, не могло не быть, так как я и Adam работали вместе. Однако у меня есть ощущение, что новая пластинка отошла от этого и сильнее определяет звучание TIMES OF GRACE, чем песни типа "Live In Love" [из первого альбома TIMES OF GRACE] и ряд похожих тем, в которых вы легко слышите влияние KILLSWITCH. И круто, что фанаты, я уверен, оценили это, но я также очень рад тому, что мы отошли от всего этого и сделали что-то иное на новой пластинке».

JESSE LEACH Says New TIMES OF GRACE Album Is





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