Новое видео TIMES OF GRACE



"Far From Heavenless", новое видео группы TIMES OF GRACE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Songs Of Loss And Separation".



Трек-лист:



01. The Burden Of Belief



02. Mend You



03. Rescue



04. Far From Heavenless



05. Bleed Me



06. Medusa



07. Currents



08. To Carry The Weight



09. Cold



10. Forever







