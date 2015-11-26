7 дек 2020



TIMES OF GRACE нашли лейбл



Вокалист TIMES OF GRACE Jesse Leach опубликовал небольшое видео, в котором рассказал о том, каковы дела в команде:



«Мы заканчиваем работу над материалом. Надеюсь, что до конца этого года или в начале следующего мы сможем представить кое-что новое. По понятным причинам в этом году все пошло... Поэтому мы хотели быть уверенны в том, что сделаем все как надо, у нас есть неплохие мысли на этот счет. И мы нашли отличный лейбл, так что все скоро будет».













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