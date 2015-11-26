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Times of Grace

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7 дек 2020 : 		 TIMES OF GRACE нашли лейбл

28 июл 2020 : 		 Вокалист TIMES OF GRACE: «Новый альбом отличается от первого»

26 июн 2020 : 		 Альбом TIMES OF GRACE готов

4 дек 2019 : 		 Новый альбом TIMES OF GRACE может выйти в конце 2020 года

22 авг 2019 : 		 ADAM DUTKIEWICZ: «Надеюсь, что к концу года мы запишем альбом TIMES OF GRACE»

15 дек 2017 : 		 TIMES OF GRACE начали запись

6 апр 2017 : 		 У TIMES OF GRACE готовы 13 песен

14 фев 2017 : 		 JESSE LEACH приступил к работе над TIMES OF GRACE

17 авг 2016 : 		 JESSE LEACH о новом материале TIMES OF GRACE

2 сен 2011 : 		 Новое видео TIMES OF GRACE

1 сен 2011 : 		 Вокалист TIMES OF GRACE работает над сольным диском

25 июл 2011 : 		 Профессиональное видео с выступления TIMES OF GRACE

3 фев 2011 : 		 Видео с первого концерта TIMES OF GRACE

25 янв 2011 : 		 Новое видео TIMES OF GRACE

7 дек 2010 : 		 Новое видео TIMES OF GRACE

2 дек 2010 : 		 Новое видео TIMES OF GRACE

18 ноя 2010 : 		 Еще один тизер TIMES OF GRACE

17 ноя 2010 : 		 Тизер нового альбома TIMES OF GRACE

22 окт 2010 : 		 Обложка и трек-лист альбома TIMES OF GRACE

16 окт 2010 : 		 Новая песня TIMES OF GRACE

22 авг 2010 : 		 Участники KILLSWITCH ENGAGE объединятся в новом проекте TIMES OF GRACE
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|||| 7 дек 2020

TIMES OF GRACE нашли лейбл



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Вокалист TIMES OF GRACE Jesse Leach опубликовал небольшое видео, в котором рассказал о том, каковы дела в команде:

«Мы заканчиваем работу над материалом. Надеюсь, что до конца этого года или в начале следующего мы сможем представить кое-что новое. По понятным причинам в этом году все пошло... Поэтому мы хотели быть уверенны в том, что сделаем все как надо, у нас есть неплохие мысли на этот счет. И мы нашли отличный лейбл, так что все скоро будет».

JESSE LEACH Says TIMES OF GRACE Has Found A 'Good' Label Home For New Album





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