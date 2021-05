сегодня



Новый альбом TIMES OF GRACE выйдет летом



Группа TIMES OF GRACE, в состав которой входят участники KILLSWITCH ENGAGE Jesse Leach и Adam Dutkiewicz, выпустит долгожданный второй альбом "Songs Of Loss And Separation" 16 июля.



Трек-лист:



01. The Burden Of Belief



02. Mend You



03. Rescue



04. Far From Heavenless



05. Bleed Me



06. Medusa



07. Currents



08. To Carry The Weight



09. Cold



10. Forever







