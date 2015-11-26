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Вокалистка AVATARIUM : «CANDLEMASS нам как старший брат»



Вокалистка AVATARIUM Jennie-Ann Smith в недавней беседе рассказала о новом альбоме и планируемых онлайн-концертах:



«Да, мы планируем шоу с CADLEMASS. Мы хотим создать для этого оптимальные условия, поэтому обсуждения продолжаются. Мы надеемся сделать это как-нибудь после летних каникул в августе. Это будет здорово. CADLEMASS похожи на нашего старшего брата, а мы их несносная младшая сестра. Конечно, Marcus тесно сотрудничает с Leif'ом Edling'ом из CADLEMASS в различных проектах, а мы несколько лет работали с ним в Avatarium, но сейчас мы более независимы. Он ещё помогал нам с новым альбомом, предоставив пару песен, так что приятно, что эта связь ещё есть».



Ваш последний альбом "The Fire I Long For" вышел несколько месяцев назад, он является самым разносторонним и разнообразным альбомом, который вы записали. Таков был план, когда вы начали сочинять альбом?



«У нас было много идей, и когда дело доходит до создания альбома, у нас есть довольно сильная поп-традиция — это же Швеция, у нас есть сильное наследие в отношении сильной мелодики, так что мы хотели сделать альбом, основанный на этом. Мы хотели сделать альбом, который мы бы хотели слушать от начала и до конца. Мы хотели, чтобы он был настолько интересным, что вы захотите его послушать от и до. Тут нет места проходным темам, он требует полной сосредоточенности. Я просто хотела создавать хорошие песни и писать хорошую музыку, которая стимулирует меня творить и слушать».



Как ты себя чувствовала, когда закончила альбом?



«Я очень горжусь этим диском и считаю удивительным, что мы его сделали. Для меня это был серьёзный шаг как для автора песен, я набралась смелости на то, чтобы его закончить и выпустить. С предыдущими альбомами такого давления было куда меньше, так как Leif Edling был настолько опытным и хорошо зарекомендовавшим себя, что можно было положиться на него во всём, ведь он знает, что делать. А вот на этой пластинке мы ощутили, что настал момент стать независимыми, но его вклад в работу всё равно есть. Он был для нас как наставник. И он написал две песни, которые соответствовали записи, и я горжусь тем, что мы сделали. Я думаю, что материал сильный, с хорошими мелодиями. Конечно, мне это очень нравится».







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