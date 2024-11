сегодня



Новое видео AVATARIUM



"I See You Better In The Dark", новое видео AVATARIUM, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Between You, God, The Devil and The Dead", релиз которого намечен на 24 января:



"Long Black Waves"

"I See You Better In The Dark"

"My Hair Is On Fire (But I'll Take Your Hand)"

"Lovers Give A Kingdom To Each Other"

"Being With The Dead"

"Until Forever And Again"

"Notes From Underground"

"Between You, God, The Devil And The Dead"











