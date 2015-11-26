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Концертный релиз от AVATARIUM выйдет летом



AVATARIUM двадцать восьмого августа выпустят концертное видео "An Evening With Avatarium", съёмка которого была осуществлена на пять камер в легендарном Nalen в Стокгольме в январе этого года. Съёмками занимались Blackbox, и через них он будет доступен, за монтаж отвечал Magnus Stenvinkel, за сведение звука — Victor Stenqvist.







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