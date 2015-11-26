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*Новое видео и песни SYSTEM OF A DOWN 45
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Avatarium

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17 ноя 2020 : 		 Фрагмент нового DVD AVATARIUM

14 авг 2020 : 		 Концертный релиз от AVATARIUM выйдет летом

1 июл 2020 : 		 Вокалистка AVATARIUM: «CANDLEMASS нам как старший брат»

23 ноя 2019 : 		 Видео с текстом от AVATARIUM

16 ноя 2019 : 		 Визуализация новой песни AVATARIUM

12 ноя 2019 : 		 Трейлер к новому альбому AVATARIUM

22 сен 2019 : 		 Новое видео AVATARIUM

1 сен 2017 : 		 Видео с текстом от AVATARIUM

20 май 2017 : 		 Новое видео AVATARIUM

12 май 2017 : 		 Трейлер нового альбома AVATARIUM

5 май 2017 : 		 Трейлер нового альбома AVATARIUM

26 апр 2017 : 		 Трейлер нового альбома AVATARIUM

14 апр 2017 : 		 Трейлер нового альбома AVATARIUM

30 мар 2017 : 		 Видео с текстом от AVATARIUM

7 мар 2017 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома AVATARIUM

23 фев 2017 : 		 Новый альбом AVATARIUM выйдет весной

15 янв 2017 : 		 AVATARIUM приступили к записи альбома

9 май 2016 : 		 Видео с выступления AVATARIUM

8 янв 2016 : 		 Новое видео AVATARIUM

15 окт 2015 : 		 Видео с текстом от AVATARIUM

15 сен 2015 : 		 Рассказ о записи нового альбома AVATARIUM

3 сен 2015 : 		 Рассказ о записи нового альбома AVATARIUM

25 авг 2015 : 		 Видео с текстом от AVATARIUM

10 авг 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома AVATARIUM

12 июн 2015 : 		 Новый альбом AVATARIUM выйдет в октябре

14 ноя 2014 : 		 Трейлер нового ЕР AVATARIUM
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|||| 17 ноя 2020

Фрагмент нового DVD AVATARIUM



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AVATARIUM четвертого декабря на всех цифровых платформах представят концертный релиз An Evening With Avatarium — Live In Stockholm, фрагмент из которого, "Moonhorse", доступен ниже.

AVATARIUM To Release "An Evening With Avatarium" On All Digital Platforms In December; "Moonhorse" Live Video Streaming



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