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*Сынок Честера наехал на LINKINK PARK 84
*JON BON JOVI спас женщину 50
*Музыканты JANE'S ADDICTION подрались на сцене 30
*Видео с первого официального концерта LINKIN PARK 26
*STEPHEN PEARCY: «OZZY просто е...о!» 21
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Avatarium

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20 сен 2024 : 		 Новое видео AVATARIUM

12 июл 2024 : 		 Видео с текстом от AVATARIUM

17 фев 2023 : 		 Новое видео AVATARIUM

30 сен 2022 : 		 Видео с текстом от AVATARIUM

18 авг 2022 : 		 Новое видео AVATARIUM

11 июн 2022 : 		 Новая песня AVATARIUM

8 апр 2022 : 		 AVATARIUM на AFM Records

9 дек 2021 : 		 AVATARIUM в студии

17 ноя 2020 : 		 Фрагмент нового DVD AVATARIUM

14 авг 2020 : 		 Концертный релиз от AVATARIUM выйдет летом

1 июл 2020 : 		 Вокалистка AVATARIUM: «CANDLEMASS нам как старший брат»

23 ноя 2019 : 		 Видео с текстом от AVATARIUM

16 ноя 2019 : 		 Визуализация новой песни AVATARIUM

12 ноя 2019 : 		 Трейлер к новому альбому AVATARIUM

22 сен 2019 : 		 Новое видео AVATARIUM

1 сен 2017 : 		 Видео с текстом от AVATARIUM

20 май 2017 : 		 Новое видео AVATARIUM

12 май 2017 : 		 Трейлер нового альбома AVATARIUM

5 май 2017 : 		 Трейлер нового альбома AVATARIUM

26 апр 2017 : 		 Трейлер нового альбома AVATARIUM

14 апр 2017 : 		 Трейлер нового альбома AVATARIUM

30 мар 2017 : 		 Видео с текстом от AVATARIUM

7 мар 2017 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома AVATARIUM

23 фев 2017 : 		 Новый альбом AVATARIUM выйдет весной

15 янв 2017 : 		 AVATARIUM приступили к записи альбома

9 май 2016 : 		 Видео с выступления AVATARIUM
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|||| 20 сен 2024

Новое видео AVATARIUM



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Between You, God, The Devil And The Dead, новое видео AVATARIUM, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Between You, God, The Devil and The Dead", релиз которого намечен на 24 января.




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