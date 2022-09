сегодня



Видео с текстом от AVATARIUM



"Stockholm", официальное видео с текстом от AVATARIUM, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома "Death, Where Is Your Sting", релиз которого намечен на 21 октября на AFM Records:



A Love Like Ours

Stockholm

Death, Where Is Your Sting

Psalm For The Living

God Is Silent

Mother Can You Hear Me Now

Nocturne

Transcendent

Bonus CD (ltd. Earbook)



Boneflower (alternative version, live in the studio)

Great Beyond (alternative version, live in the studio)

Rubicon (alternative version, live in the studio)

Lay Me Down (alternative version, live in the studio)

The Fire I long For (alternative version, live in the studio)







