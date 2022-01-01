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AVATARIUM на AFM Records



AVATARIUM заключили контракт с AFM Records.



Группа была образована в 2012 году мастермайндом Candlemass Leif Edling, и на сегодняшний день она выпустила 2 мини, четыре полноформатных альбома и концертный DVD. Текущий состав в лице выдающейся вокалистки Jennie-Ann Smith, Marcus Jidell (Evergrey, Soen), Mats Rydström, Andreas Habo Johansson и Daniel Karlsson в настоящее время готовит материал для нового альбома, который будет выпущен на гамбургском лейбле AFM Records.



Гитарист Marcus Jidell:



"От имени Avatarium рад сообщить, что мы начали сотрудничество с AFM Records, лейблом, который сочетает в своей работе уважение к традициям и дальновидность.



С самого начала мы усердно работали над развитием мастерства и поиском своего лица в современной тяжелой и думовой музыке. Нашими ключевыми словами всегда были такие - "мрачные, тяжелые и поэтичные". Чтобы дать этим словам вести нас, нам нужно быть открытыми и чувствовать себя свободными для экспериментов в сфере музыки, эмоций, трансцендентного опыта, богов, сатаны, света и тени. После нескольких встреч мы почувствовали, что AFM Records - это именно та компания, которая поможет нам достичь более высоких целей. С этим лейблом мы будем в хороших и надежных руках. Это идеальное начало для следующей главы в книге Avatarium!"



Менеджер по репертуару AFM Records Timo Hoffmann:



"Мы следили за карьерой Avatarium с самого начала и были поражены качеством их материала, индивидуальным звучанием и художественным видением. Эти ингредиенты в сочетании с потрясающим голосом Jennie-Ann Smith создают неотразимую смесь дум-метала и ретро-рока. Мы счастливы, что Avatarium выбрали AFM Records в качестве своего нового лейбла". http://avatariumofficial.se/





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