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*Лидер MEGADETH назвал имя басиста 36
*HYPOCRISY расстались с барабанщиком 19
*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 18
*Новое видео RAMMSTEIN 13
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
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Avatarium

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8 апр 2022 : 		 AVATARIUM на AFM Records

9 дек 2021 : 		 AVATARIUM в студии

17 ноя 2020 : 		 Фрагмент нового DVD AVATARIUM

14 авг 2020 : 		 Концертный релиз от AVATARIUM выйдет летом

1 июл 2020 : 		 Вокалистка AVATARIUM: «CANDLEMASS нам как старший брат»

23 ноя 2019 : 		 Видео с текстом от AVATARIUM

16 ноя 2019 : 		 Визуализация новой песни AVATARIUM

12 ноя 2019 : 		 Трейлер к новому альбому AVATARIUM

22 сен 2019 : 		 Новое видео AVATARIUM

1 сен 2017 : 		 Видео с текстом от AVATARIUM

20 май 2017 : 		 Новое видео AVATARIUM

12 май 2017 : 		 Трейлер нового альбома AVATARIUM

5 май 2017 : 		 Трейлер нового альбома AVATARIUM

26 апр 2017 : 		 Трейлер нового альбома AVATARIUM

14 апр 2017 : 		 Трейлер нового альбома AVATARIUM

30 мар 2017 : 		 Видео с текстом от AVATARIUM

7 мар 2017 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома AVATARIUM

23 фев 2017 : 		 Новый альбом AVATARIUM выйдет весной

15 янв 2017 : 		 AVATARIUM приступили к записи альбома

9 май 2016 : 		 Видео с выступления AVATARIUM

8 янв 2016 : 		 Новое видео AVATARIUM

15 окт 2015 : 		 Видео с текстом от AVATARIUM

15 сен 2015 : 		 Рассказ о записи нового альбома AVATARIUM

3 сен 2015 : 		 Рассказ о записи нового альбома AVATARIUM

25 авг 2015 : 		 Видео с текстом от AVATARIUM

10 авг 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома AVATARIUM
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AVATARIUM на AFM Records



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AVATARIUM заключили контракт с AFM Records.

Группа была образована в 2012 году мастермайндом Candlemass Leif Edling, и на сегодняшний день она выпустила 2 мини, четыре полноформатных альбома и концертный DVD. Текущий состав в лице выдающейся вокалистки Jennie-Ann Smith, Marcus Jidell (Evergrey, Soen), Mats Rydström, Andreas Habo Johansson и Daniel Karlsson в настоящее время готовит материал для нового альбома, который будет выпущен на гамбургском лейбле AFM Records.

Гитарист Marcus Jidell:

"От имени Avatarium рад сообщить, что мы начали сотрудничество с AFM Records, лейблом, который сочетает в своей работе уважение к традициям и дальновидность.

С самого начала мы усердно работали над развитием мастерства и поиском своего лица в современной тяжелой и думовой музыке. Нашими ключевыми словами всегда были такие - "мрачные, тяжелые и поэтичные". Чтобы дать этим словам вести нас, нам нужно быть открытыми и чувствовать себя свободными для экспериментов в сфере музыки, эмоций, трансцендентного опыта, богов, сатаны, света и тени. После нескольких встреч мы почувствовали, что AFM Records - это именно та компания, которая поможет нам достичь более высоких целей. С этим лейблом мы будем в хороших и надежных руках. Это идеальное начало для следующей главы в книге Avatarium!"

Менеджер по репертуару AFM Records Timo Hoffmann:

"Мы следили за карьерой Avatarium с самого начала и были поражены качеством их материала, индивидуальным звучанием и художественным видением. Эти ингредиенты в сочетании с потрясающим голосом Jennie-Ann Smith создают неотразимую смесь дум-метала и ретро-рока. Мы счастливы, что Avatarium выбрали AFM Records в качестве своего нового лейбла".



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