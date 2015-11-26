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ATHEIST не верят в европейский тур осенью



В ответ на доклад, в котором говорится, что ЕС запретит приезд американцам при открытии границ, вокалист ATHEIST Kelly Shaefer опубликовал следующее сообщение:



«Почему меня волнует, что ты носишь маску? Практикуйте социальное дистанцирование и сделайте честную попытку решить эту проблему с Covid-19. Ну, кроме очевидных причин, связанных со здоровьем, твоих и моих. В результате политического перекоса и откровенного невежества экспертов в области здравоохранения и науки моё государство является одним из худших примеров того, как можно справиться с этой пандемией во всём чёртовом мире. И это, в свою очередь, вероятно, стоило моей группе европейского хэдлайн-тура в сентябре.



ЕС не собирается пускать американцев, и можно ли их винить? Я бы провёл свой день рождения в выходные в Милане, Венеции и Риме... Я бы снова вернулся к замечательным фэнам металла из Румынии, а также Венгрии, где мы не играли с 93 года. Германия, Франция, Великобритания и т. д. И смог бы привезти домой $, чтобы позаботиться о своей семье! Так что спасибо придуркам!!! В 52 года у меня, наверное, осталось меньше 20 лет, а вы только что украли один из них!»







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