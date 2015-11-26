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Atheist

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30 июн 2020 : 		 ATHEIST не верят в европейский тур осенью

23 дек 2019 : 		 Видео с выступления ATHEIST

28 апр 2019 : 		 ATHEIST на фортепиано

21 фев 2018 : 		 Новый альбом ATHEIST выйдет в этом году

20 дек 2016 : 		 У фронтмена ATHEIST родился сын

5 мар 2015 : 		 Гитарист ATHEIST снимется в фильме

9 июн 2014 : 		 ATHEIST готовятся к записи

9 июл 2013 : 		 Барабанщик ATHEIST попал в аварию

4 июн 2013 : 		 Ранние альбомы ATHEIST выйдут на виниле

26 июн 2012 : 		 В ATHEIST вернулся басист Tony Choy

11 авг 2011 : 		 ATHEIST отменили европейское турне

22 июн 2011 : 		 Видео полного концерта ATHEIST

8 июн 2011 : 		 Новый гитарист ATHEIST

23 май 2011 : 		 Фронтмен ATHEIST: «CHUCK SCHULDINER не изобретал техничного металла»

5 май 2011 : 		 Видео с выступления ATHEIST

26 янв 2011 : 		 ATHEIST выступят с новым басистом

9 окт 2010 : 		 Новая песня ATHEIST

2 сен 2010 : 		 Обложка нового альбома ATHEIST

18 авг 2010 : 		 Трек-лист нового альбома ATHEIST

17 авг 2010 : 		 Барабанщик ATHEIST хочет, чтобы все «остыли»

8 авг 2010 : 		 Бывший басист ATHEIST объяснил причину своего ухода

5 авг 2010 : 		 ATHEIST расстались с басистом

12 июл 2010 : 		 Название нового альбома ATHEIST

31 май 2010 : 		 ATHEIST отправятся в студию в июле

26 фев 2010 : 		 Фронтмен ATHEIST заявил, что новый материал «безумный и захватывающий»

1 июл 2009 : 		 Опубликован семпл нового концертного альбома ATHEIST
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|||| сегодня

ATHEIST не верят в европейский тур осенью



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В ответ на доклад, в котором говорится, что ЕС запретит приезд американцам при открытии границ, вокалист ATHEIST Kelly Shaefer опубликовал следующее сообщение:

«Почему меня волнует, что ты носишь маску? Практикуйте социальное дистанцирование и сделайте честную попытку решить эту проблему с Covid-19. Ну, кроме очевидных причин, связанных со здоровьем, твоих и моих. В результате политического перекоса и откровенного невежества экспертов в области здравоохранения и науки моё государство является одним из худших примеров того, как можно справиться с этой пандемией во всём чёртовом мире. И это, в свою очередь, вероятно, стоило моей группе европейского хэдлайн-тура в сентябре.

ЕС не собирается пускать американцев, и можно ли их винить? Я бы провёл свой день рождения в выходные в Милане, Венеции и Риме... Я бы снова вернулся к замечательным фэнам металла из Румынии, а также Венгрии, где мы не играли с 93 года. Германия, Франция, Великобритания и т. д. И смог бы привезти домой $, чтобы позаботиться о своей семье! Так что спасибо придуркам!!! В 52 года у меня, наверное, осталось меньше 20 лет, а вы только что украли один из них!»

ATHEIST's Fall European Tour Could Be In Jeopardy -



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

insane_clown


30 июн 2020, 09:26		> ATHEIST не верят

ха-ха, как говорится.


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