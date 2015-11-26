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*DEEP PURPLE в чартах 156
*SHARON OSBOURNE сказала, что GEEZER BUTLER и BILL WARD не им... 63
*Верховный суд США просят вмешаться в спор по авторскому прав... 60
*Басист DEEP PURPLE сказал, что музыка стала менее значимой 37
*DREAM THEATER начнут работу над альбомом осенью 20
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Atheist

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21 авг 2020 : 		 Карантинное видео от ATHEIST

30 июн 2020 : 		 ATHEIST не верят в европейский тур осенью

23 дек 2019 : 		 Видео с выступления ATHEIST

28 апр 2019 : 		 ATHEIST на фортепиано

21 фев 2018 : 		 Новый альбом ATHEIST выйдет в этом году

20 дек 2016 : 		 У фронтмена ATHEIST родился сын

5 мар 2015 : 		 Гитарист ATHEIST снимется в фильме

9 июн 2014 : 		 ATHEIST готовятся к записи

9 июл 2013 : 		 Барабанщик ATHEIST попал в аварию

4 июн 2013 : 		 Ранние альбомы ATHEIST выйдут на виниле

26 июн 2012 : 		 В ATHEIST вернулся басист Tony Choy

11 авг 2011 : 		 ATHEIST отменили европейское турне

22 июн 2011 : 		 Видео полного концерта ATHEIST

8 июн 2011 : 		 Новый гитарист ATHEIST

23 май 2011 : 		 Фронтмен ATHEIST: «CHUCK SCHULDINER не изобретал техничного металла»

5 май 2011 : 		 Видео с выступления ATHEIST

26 янв 2011 : 		 ATHEIST выступят с новым басистом

9 окт 2010 : 		 Новая песня ATHEIST

2 сен 2010 : 		 Обложка нового альбома ATHEIST

18 авг 2010 : 		 Трек-лист нового альбома ATHEIST

17 авг 2010 : 		 Барабанщик ATHEIST хочет, чтобы все «остыли»

8 авг 2010 : 		 Бывший басист ATHEIST объяснил причину своего ухода

5 авг 2010 : 		 ATHEIST расстались с басистом

12 июл 2010 : 		 Название нового альбома ATHEIST

31 май 2010 : 		 ATHEIST отправятся в студию в июле

26 фев 2010 : 		 Фронтмен ATHEIST заявил, что новый материал «безумный и захватывающий»
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|||| сегодня

Карантинное видео от ATHEIST



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ATHEIST опубликовали карантинное видео на композицию "Mother Man', которая вошла в альбом Unquestionable Presence.

ATHEIST Release Quarantine Playthrough Video For "Mother Man"



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