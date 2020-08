сегодня



Карантинное видео от ATHEIST



ATHEIST опубликовали новое карантинное видео на композицию "And The Psychic Saw', которая вошла в альбом Unquestionable Presence. Кроме того, группа определилась с новыми датами концертов:



February

16.02 - TBA

17.02 - Kassel, Germany - Goldgrube *

18.02 - Cottbus, Germany - Gladhouse *

19.02 - Prague, Czech Republic - Nova Chmelnice *

20.02 - Bratislava, Slovakia - Randall *

21.02 - Brasov, Romania - Club Rockstadt *

22.02 - Bucharest, Romania - Quantic Club *

23.02 - Sofia, Bulgaria - MIxtape 5 *

24.02 - Budapest, Hungary - Barba Negra *

25.02 - TBA *

26.02 - Venice, Italy - Revolver Club +

27.02 - Rome, Italy - Orion Club +

28.02 - Milan, Italy - Slaughter Club +



March

1.03 - Marseille, France - Jas Rod +

2.03 - Barcelona, Spain - Sala Upload +

3.03 - Madrid, Spain - Sala Caracol +

4.03 - Lisbon, Portugal - RCA Club +

5.03 - Porto, Portugal - Metalpoint +

6.03 - Zaragoza, Spain - C.C. Valdefierro +

7.03 - Toulouse, France - L’usine A Musique º

8.03 - Paris, France - Petit Bain º

9.03 - Mannheim, Germany - MS Connexion º

10.03 - Oberhausen, Germany - Kulttempel º

11.03 - Apeldoorn, Netherlands - Gigant º

12.03 - TBD º

13.03 - London, England - Underworld º



* With Critical Mess

º With Typhus

+Opening act TBA







