сегодня



ATHEIST работают над альбомом



Вокалист ATHEIST Kelly Shaefer в недавнем интервью ответил на вопрос о том, есть ли у группы какие-то планы на ближайшее будущее:



«Впереди у нас очень насыщенный год. Через пару недель мы отправимся в Южную Америку с нашими друзьями из CRYPTOPSY. И мы обязательно это осуществим. А в апреле нас ждет североамериканский тур, который еще не объявлен. В этом году мы планируем отправиться в Японию и Новую Зеландию в июне, затем в Европу в сентябре и еще один тур по США в ноябре. Так что где-то в промежутках мы будем писать [новый материал]



У нас уже есть шесть песен. И это первая новая музыка ATHEIST за много лет — 15, если быть точным, что просто сносит мне крышу, ведь «Jupiter» был 15 лет назад, а ощущение, что он вышел только вчера». https://atheist.bandcamp.com/





+3 -0



( 3 ) просмотров: 456

