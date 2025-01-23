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Atheist

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ATHEIST работают над альбомом



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Вокалист ATHEIST Kelly Shaefer в недавнем интервью ответил на вопрос о том, есть ли у группы какие-то планы на ближайшее будущее:

«Впереди у нас очень насыщенный год. Через пару недель мы отправимся в Южную Америку с нашими друзьями из CRYPTOPSY. И мы обязательно это осуществим. А в апреле нас ждет североамериканский тур, который еще не объявлен. В этом году мы планируем отправиться в Японию и Новую Зеландию в июне, затем в Европу в сентябре и еще один тур по США в ноябре. Так что где-то в промежутках мы будем писать [новый материал]

У нас уже есть шесть песен. И это первая новая музыка ATHEIST за много лет — 15, если быть точным, что просто сносит мне крышу, ведь «Jupiter» был 15 лет назад, а ощущение, что он вышел только вчера».



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23 янв 2025
IJzerklompje
А вот это ждëм! Понимаю, что лучше большой промежуток, чем 3 сырых альбома, но когда речь о такой группе, как Atheist, любопытство просто убивает
23 янв 2025
Corpsegrinder04
Новость конечно неплохая. Да только вот кроме Шафера там нет никого уже от старого Атеиста. Ни Чоя, ни Бёрки, ни Флина.
Like!3
23 янв 2025
IJzerklompje
Corpsegrinder04, а когда Флинн успел уйти?

просмотров: 456

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