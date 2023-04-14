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*XXV — бабка ягодка опять! 61
*Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие» 29
*Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания 23
*PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER 23
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*LARS ULRICH назвал песни METALLICA, которые он любит исполня... 21
*MICK MARS подает в суд на MÖTLEY CRÜE и утверждает... 18
*Басист METALLICA — о новом альбоме: «Это лучший альбом из вс... 17
*ACE FREHLEY заявил, что вместо извинений PAUL STANLEY нагруб... 15
*Барабанщик METALLICA: «В большинстве случаев сыграть быстро ... 10
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*XXV — бабка ягодка опять! 61
*Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие» 29
*Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания 23
*PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER 23
*UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отно... 23
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Atheist

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14 апр 2023 : 		 Переиздания ATHEIST выйдут летом

22 фев 2021 : 		 Новый сингл от участников ATHEIST и JAKOB SIN

3 ноя 2020 : 		 Новый сингл от участников ATHEIST и JAKOB SIN

28 авг 2020 : 		 Карантинное видео от ATHEIST

21 авг 2020 : 		 Карантинное видео от ATHEIST

30 июн 2020 : 		 ATHEIST не верят в европейский тур осенью

23 дек 2019 : 		 Видео с выступления ATHEIST

28 апр 2019 : 		 ATHEIST на фортепиано

21 фев 2018 : 		 Новый альбом ATHEIST выйдет в этом году

20 дек 2016 : 		 У фронтмена ATHEIST родился сын

5 мар 2015 : 		 Гитарист ATHEIST снимется в фильме

9 июн 2014 : 		 ATHEIST готовятся к записи

9 июл 2013 : 		 Барабанщик ATHEIST попал в аварию

4 июн 2013 : 		 Ранние альбомы ATHEIST выйдут на виниле

26 июн 2012 : 		 В ATHEIST вернулся басист Tony Choy

11 авг 2011 : 		 ATHEIST отменили европейское турне

22 июн 2011 : 		 Видео полного концерта ATHEIST

8 июн 2011 : 		 Новый гитарист ATHEIST

23 май 2011 : 		 Фронтмен ATHEIST: «CHUCK SCHULDINER не изобретал техничного металла»

5 май 2011 : 		 Видео с выступления ATHEIST

26 янв 2011 : 		 ATHEIST выступят с новым басистом

9 окт 2010 : 		 Новая песня ATHEIST

2 сен 2010 : 		 Обложка нового альбома ATHEIST

18 авг 2010 : 		 Трек-лист нового альбома ATHEIST

17 авг 2010 : 		 Барабанщик ATHEIST хочет, чтобы все «остыли»

8 авг 2010 : 		 Бывший басист ATHEIST объяснил причину своего ухода
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|||| сегодня

Переиздания ATHEIST выйдут летом



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Nuclear Blast 14 июня выпустит четыре альбома ATHEIST, которые будут доступны в следующих вариантах:

"Piece of Time" (1990)
- CD Jewelcase
- Red w/ Brown & Yellow Splatter Vinyl (Limited to 1500)

"Unquestionable Presence" (1991)
- CD Jewelcase
- Sea Blue with Yellow and Light Blue Splatter Vinyl (Limited to 1500)

" Elements" (1993)
- CD Jewelcase
- Purple w/ Blue Splatter Vinyl (Limited to 1500)

"Jupiter" (2010)
- CD Jewelcase
- Yellow w/ Blue & Brown Splatter Vinyl (Limited to 1000)

ATHEIST - Vinyl & CD Reissues Of Piece Of Time, Unquestionable Presence, Elements, And Jupiter Albums To Arrive In June




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14 апр 2023
J
Jack of Diamonds
Шифер, если ты это читаешь, где новый альбом?

просмотров: 394

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