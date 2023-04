сегодня



Переиздания ATHEIST выйдут летом



Nuclear Blast 14 июня выпустит четыре альбома ATHEIST, которые будут доступны в следующих вариантах:



"Piece of Time" (1990)

- CD Jewelcase

- Red w/ Brown & Yellow Splatter Vinyl (Limited to 1500)



"Unquestionable Presence" (1991)

- CD Jewelcase

- Sea Blue with Yellow and Light Blue Splatter Vinyl (Limited to 1500)



" Elements" (1993)

- CD Jewelcase

- Purple w/ Blue Splatter Vinyl (Limited to 1500)



"Jupiter" (2010)

- CD Jewelcase

- Yellow w/ Blue & Brown Splatter Vinyl (Limited to 1000)







