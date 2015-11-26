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Atheist

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22 фев 2021 : 		 Новый сингл от участников ATHEIST и JAKOB SIN

3 ноя 2020 : 		 Новый сингл от участников ATHEIST и JAKOB SIN

28 авг 2020 : 		 Карантинное видео от ATHEIST

21 авг 2020 : 		 Карантинное видео от ATHEIST

30 июн 2020 : 		 ATHEIST не верят в европейский тур осенью

23 дек 2019 : 		 Видео с выступления ATHEIST

28 апр 2019 : 		 ATHEIST на фортепиано

21 фев 2018 : 		 Новый альбом ATHEIST выйдет в этом году

20 дек 2016 : 		 У фронтмена ATHEIST родился сын

5 мар 2015 : 		 Гитарист ATHEIST снимется в фильме

9 июн 2014 : 		 ATHEIST готовятся к записи

9 июл 2013 : 		 Барабанщик ATHEIST попал в аварию

4 июн 2013 : 		 Ранние альбомы ATHEIST выйдут на виниле

26 июн 2012 : 		 В ATHEIST вернулся басист Tony Choy

11 авг 2011 : 		 ATHEIST отменили европейское турне

22 июн 2011 : 		 Видео полного концерта ATHEIST

8 июн 2011 : 		 Новый гитарист ATHEIST

23 май 2011 : 		 Фронтмен ATHEIST: «CHUCK SCHULDINER не изобретал техничного металла»

5 май 2011 : 		 Видео с выступления ATHEIST

26 янв 2011 : 		 ATHEIST выступят с новым басистом

9 окт 2010 : 		 Новая песня ATHEIST

2 сен 2010 : 		 Обложка нового альбома ATHEIST

18 авг 2010 : 		 Трек-лист нового альбома ATHEIST

17 авг 2010 : 		 Барабанщик ATHEIST хочет, чтобы все «остыли»

8 авг 2010 : 		 Бывший басист ATHEIST объяснил причину своего ухода

5 авг 2010 : 		 ATHEIST расстались с басистом
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|||| 22 фев 2021

Новый сингл от участников ATHEIST и JAKOB SIN



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Американский вокалист Jakob Sin и участники ATHEIST — Kelly Shaefer (гитара), Chris Martin (соло) и Yoav Ruiz Fiengold (бас) — записали сингл "Dirty Rat", который можно послушать ниже.

JAKOB SIN Teams Up With ATHEIST Members For New Single "Dirty Rat"



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Exceptional


23 фев 2021, 00:11		Лайк!

Jack of Diamonds


23 фев 2021, 02:37		в смысле Шафер на гитаре, а руки?


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