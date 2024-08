сегодня



Новое видео STRIKER



"Live To Fight Another Day", новое видео группы STRIKER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома ULTRAPOWER, выпущенного второго февраля:



"Circle Of Evil"

"Best Of The Best Of The Best"

"Give it All"

"Blood Magic"

"Sucks To Suck"

"Ready For Anything"

"City Calling"

"Turn The Lights Out"

"Thunderdome"

"Live To Fight Another Day"

"Brawl At The Pub"







