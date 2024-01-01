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*MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN исполнили NIGHTWISH 29
*TONY IOMMI принял участие в записи нового альбома Робби Уиль... 27
* FLOOR JANSEN хотела бы поработать с Lzzy Hale 25
*TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов 18
*Лидер OPETH о любви к винилам 17
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The Hu

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4 окт 2024 : 		 Кавер-версия IRON MAIDEN от THE HU

7 июл 2024 : 		 Новое видео THE HU

6 май 2024 : 		 Концертное видео THE HU

6 окт 2023 : 		 Новое видео THE HU

22 июн 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления THE HU

7 май 2023 : 		 Акустика от THE HU

24 апр 2023 : 		 Видео с текстом от THE HU

31 мар 2023 : 		 SERJ TANKIAN в новом видео THE HU

10 фев 2023 : 		 Вокалист ALICE IN CHAINS в новом видео THE HU

28 ноя 2022 : 		 THE HU получили награду ЮНЕСКО

5 сен 2022 : 		 Новое видео THE HU

19 авг 2022 : 		 Новое видео THE HU

8 июл 2022 : 		 Новое видео THE HU

13 май 2022 : 		 Новое видео THE HU

27 апр 2022 : 		 Видео с выступления THE HU

29 янв 2021 : 		 Монголия выпустила монету в честь THE HU

4 дек 2020 : 		 Кавер-версия METALLICA от THE HU

7 окт 2020 : 		 Новое видео THE HU

13 июл 2020 : 		 Документальный фильм от THE HU

5 май 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM в новом видео THE HU

15 дек 2019 : 		 Вокалист PAPA ROACH в новом видео THE HU

26 ноя 2019 : 		 THE HU получат высшую награду своей страны
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|||| сегодня

Кавер-версия IRON MAIDEN от THE HU



zoom
THE HU представили видео на собственное прочтение хита IRON MAIDEN "The Trooper".




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