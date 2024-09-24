сегодня



DAVE MUSTAINE: «PETER FRAMPTON: Вы всё врёте!»



После недавнего сообщения, что MEGADETH всё сломали, группа выпустила официальное заявление:



«После недавнего заявления Peter'a Frampton'a, MEGADETH считают необходимым прояснить некоторую недостоверную историю об отмене недавнего концерта группы (в воскресенье, 15 сентября, в Virginia Credit Union Live! at Richmond Raceway в Ричмонде, штат Вирджиния). Как недавно сообщалось, Frampton заявил, что саундчек MEGADETH навредил заведению, из-за чего ему пришлось отменить свое выступление там же несколькими днями позже.



MEGADETH даже не имели возможности провести саундчек в Ричмонде, штат Вирджиния, вопреки тому, что сообщает Peter Frampton. Риггер MEGADETH находился в системе стальных решеток над сценой, готовясь повесить свет, когда заметил повреждение решетки. Он сразу же указал на это промоутерам и администрации площадки. Было решено, что для MEGADETH небезопасно вешать свою аппаратуру или выводить группу на сцену, так как это может привести к серьезным травмам или смерти, если внутренняя решетка не выдержит вес гастрольного освещения и звука, которые могут упасть на группу, членов команды или зрителей. Поэтому у MEGADETH, местного промоутера, площадки и агентов по бронированию не было другого выхода, кроме как отменить шоу».



Лидер MEGADETH Dave Mustaine добавил:



«Похоже, Frampton был дезинформирован о том, почему наше шоу было отменено. Решение было принято исключительно из соображений безопасности. Очень обидно, когда кто-то, кем ты восхищаешься, говорит о тебе гадости».











+0 -0



( 1 ) просмотров: 295

