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PETER FRAMPTON подтвердил, что MEGADETH все сломали



15 сентября MEGADETH опубликовали следующее сообщение:



«В связи с неожиданными и непредсказуемыми обстоятельствами наш сегодняшний концерт в воскресенье, 15 сентября, в Ричмонде, штат Вирджиния, был отменен и не будет перенесен».



PETER FRAMPTON спустя пару дней написал:



«В связи с непредвиденными обстоятельствами наше сегодняшнее шоу в Virginia Credit Union Live было отменено», - говорится в сообщении на странице Фрэмптона в Facebook. «Мы приносим извинения за причиненные неудобства. Деньги будут возвращены в местах покупки».



19 сентября Frampton на очередном выступлении сказал зрителям:



«Так, на днях у нас отменили концерт из-за погоды. А еще MEGADETH проводили саундчек, кажется, за пару дней до нашего выступления, и после того, как они закончили саундчек, на сцене были обнаружены структурные повреждения. Я не обвиняю их — это могла быть и другая группа, — но выглядит это именно так. Так что, простите, MEGADETH. Мне пришлось на вас настучать».











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