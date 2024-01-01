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Peter Frampton

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PETER FRAMPTON подтвердил, что MEGADETH все сломали



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15 сентября MEGADETH опубликовали следующее сообщение:

«В связи с неожиданными и непредсказуемыми обстоятельствами наш сегодняшний концерт в воскресенье, 15 сентября, в Ричмонде, штат Вирджиния, был отменен и не будет перенесен».

PETER FRAMPTON спустя пару дней написал:

«В связи с непредвиденными обстоятельствами наше сегодняшнее шоу в Virginia Credit Union Live было отменено», - говорится в сообщении на странице Фрэмптона в Facebook. «Мы приносим извинения за причиненные неудобства. Деньги будут возвращены в местах покупки».

19 сентября Frampton на очередном выступлении сказал зрителям:

«Так, на днях у нас отменили концерт из-за погоды. А еще MEGADETH проводили саундчек, кажется, за пару дней до нашего выступления, и после того, как они закончили саундчек, на сцене были обнаружены структурные повреждения. Я не обвиняю их — это могла быть и другая группа, — но выглядит это именно так. Так что, простите, MEGADETH. Мне пришлось на вас настучать».






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