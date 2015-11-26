Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист MANOWAR признал вину в хранении детской порнографии 199
*Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Металл-сообщество слишком вяло ... 39
*Гитарист METALLICA: «Было у меня чувство вины из-за ухода из... 24
*UDO DIRKSCHNEIDER: «Воссоединение ACCEPT? Забудьте об этом!» 21
*PAUL STANLEY — о биполярном расстройстве Канье Уэста 20
[= ||| все новости группы



*

The Georgia Thunderbolts

*
| - |

|||| сегодня

THE GEORGIA THUNDERBOLTS представили новые клипы



*
zoom
*
* *
THE GEORGIA THUNDERBOLTS представили сразу два новых видео — "Looking For An Old Friend" и "Lend A Hand". Эти треки войдут в новый ЕР "The Georgia Thunderbolts", релиз которого намечен на 21 августа на Mascot Records.

Трек-лист:

"Looking For An Old Friend"
"So You Wanna Change The World"
"Lend A Hand"
"Spirit Of A Workin' Man"
"Set Me Free"

THE GEORGIA THUNDERBOLTS Announce Debut EP With Two Music Videos



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 127

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом