THE GEORGIA THUNDERBOLTS представили новые клипы



THE GEORGIA THUNDERBOLTS представили сразу два новых видео — "Looking For An Old Friend" и "Lend A Hand". Эти треки войдут в новый ЕР "The Georgia Thunderbolts", релиз которого намечен на 21 августа на Mascot Records.



Трек-лист:



"Looking For An Old Friend"

"So You Wanna Change The World"

"Lend A Hand"

"Spirit Of A Workin' Man"

"Set Me Free"







