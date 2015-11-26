THE GEORGIA THUNDERBOLTS представили новые клипы

THE GEORGIA THUNDERBOLTS представили сразу два новых видео — "Looking For An Old Friend" и "Lend A Hand". Эти треки войдут в новый ЕР "The Georgia Thunderbolts", релиз которого намечен на 21 августа на Mascot Records.
Трек-лист:
"Looking For An Old Friend"
"So You Wanna Change The World"
"Lend A Hand"
"Spirit Of A Workin' Man"
"Set Me Free"
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