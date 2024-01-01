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The Georgia Thunderbolts

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28 июн 2024 : 		 Видео с текстом от THE GEORGIA THUNDERBOLTS

7 май 2024 : 		 Новое видео THE GEORGIA THUNDERBOLTS

5 мар 2024 : 		 Новая песня THE GEORGIA THUNDERBOLTS

15 сен 2022 : 		 Новая песня THE GEORGIA THUNDERBOLTS

7 дек 2021 : 		 Рождественский трек от THE GEORGIA THUNDERBOLTS

21 сен 2021 : 		 Новая песня THE GEORGIA THUNDERBOLTS

20 авг 2021 : 		 Видео с текстом от THE GEORGIA THUNDERBOLTS

21 июл 2021 : 		 Новый альбом THE GEORGIA THUNDERBOLTS выйдет осенью

28 май 2021 : 		 Новое видео THE GEORGIA THUNDERBOLTS

24 авг 2020 : 		 Новое видео THE GEORGIA THUNDERBOLTS

28 июл 2020 : 		 THE GEORGIA THUNDERBOLTS представили новые клипы
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Видео с текстом от THE GEORGIA THUNDERBOLTS



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“Crawling My Way Back To You”, официальное видео с текстом от группы THE GEORGIA THUNDERBOLTS, доступно ниже. Эта песня взята из альбома Rise Above It All, выходящего 23 августа на Mascot Records:

"Gonna Shine"
"Rock And Roll Record"
"Rise Above It All"
"Moonlight Play"
"Ain't Got No Money"
"Wait"
"Crawling My Way Back To You"
"She's Gonna Get It"
"Little Jim"
"It Ain't Easy"
"Stand Up"
"Whiskey Talkin'"
"Pricetag"

THE GEORGIA THUNDERBOLTS Release New Single / Lyric Video вЂњCrawling My Way Back To YouвЂќ




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