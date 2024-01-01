Видео с текстом от THE GEORGIA THUNDERBOLTS

“Crawling My Way Back To You”, официальное видео с текстом от группы THE GEORGIA THUNDERBOLTS, доступно ниже. Эта песня взята из альбома Rise Above It All, выходящего 23 августа на Mascot Records:
"Gonna Shine"
"Rock And Roll Record"
"Rise Above It All"
"Moonlight Play"
"Ain't Got No Money"
"Wait"
"Crawling My Way Back To You"
"She's Gonna Get It"
"Little Jim"
"It Ain't Easy"
"Stand Up"
"Whiskey Talkin'"
"Pricetag"
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