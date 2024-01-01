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*Вокалист DEF LEPPARD о Тейлор Свифт: «Это явление — фактичес... 50
*Басист IRON MAIDEN: «Blaze помог группе выжить» 46
*THALÌA BELLAZECCA в PRIMAL FEAR 36
*YNGWIE MALMSTEEN показал Феррари 28
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The Georgia Thunderbolts

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Новое видео THE GEORGIA THUNDERBOLTS



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Wait, новое видео группы THE GEORGIA THUNDERBOLTS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Rise Above It All, выпущенного 23 августа на Mascot Records:

"Gonna Shine"
"Rock And Roll Record"
"Rise Above It All"
"Moonlight Play"
"Ain't Got No Money"
"Wait"
"Crawling My Way Back To You"
"She's Gonna Get It"
"Little Jim"
"It Ain't Easy"
"Stand Up"
"Whiskey Talkin'"
"Pricetag"




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