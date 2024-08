сегодня



Новое видео THE GEORGIA THUNDERBOLTS



Wait, новое видео группы THE GEORGIA THUNDERBOLTS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Rise Above It All, выпущенного 23 августа на Mascot Records:



"Gonna Shine"

"Rock And Roll Record"

"Rise Above It All"

"Moonlight Play"

"Ain't Got No Money"

"Wait"

"Crawling My Way Back To You"

"She's Gonna Get It"

"Little Jim"

"It Ain't Easy"

"Stand Up"

"Whiskey Talkin'"

"Pricetag"







+0 -0



просмотров: 64