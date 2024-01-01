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ROGER WATERS: «Любой, кто знает Bono, должен взять его за ло...
42
NIGHTWISH закончили работу над новым альбомом
40
Из SEPULTURA ушёл барабанщик
31
Вокалист QUEEN может снова выйти на сцену в виде голограммы
22
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ROGER WATERS: «Любой, кто знает Bono, должен взять его за ло...
42
NIGHTWISH закончили работу над новым альбомом
40
Из SEPULTURA ушёл барабанщик
31
Вокалист QUEEN может снова выйти на сцену в виде голограммы
22
Фронтмен COAL CHAMBER: «Крепкого в рот не беру, но на шишки ...
22
все новости группы
The Georgia Thunderbolts
США
-
-
Facebook:
https://www.facebook.com/GAThunderbolts/
5 мар 2024
:
Новая песня THE GEORGIA THUNDERBOLTS
15 сен 2022
:
Новая песня THE GEORGIA THUNDERBOLTS
7 дек 2021
:
Рождественский трек от THE GEORGIA THUNDERBOLTS
21 сен 2021
:
Новая песня THE GEORGIA THUNDERBOLTS
20 авг 2021
:
Видео с текстом от THE GEORGIA THUNDERBOLTS
21 июл 2021
:
Новый альбом THE GEORGIA THUNDERBOLTS выйдет осенью
28 май 2021
:
Новое видео THE GEORGIA THUNDERBOLTS
24 авг 2020
:
Новое видео THE GEORGIA THUNDERBOLTS
28 июл 2020
:
THE GEORGIA THUNDERBOLTS представили новые клипы
сегодня
Новая песня THE GEORGIA THUNDERBOLTS
"Rise Above It All", новая песня группы THE GEORGIA THUNDERBOLTS, доступна для прослушивания ниже.
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Сообщений нет