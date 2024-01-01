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*ROGER WATERS: «Любой, кто знает Bono, должен взять его за ло... 42
*NIGHTWISH закончили работу над новым альбомом 40
*Из SEPULTURA ушёл барабанщик 31
*Вокалист QUEEN может снова выйти на сцену в виде голограммы 22
*Фронтмен COAL CHAMBER: «Крепкого в рот не беру, но на шишки ... 22
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The Georgia Thunderbolts

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|||| сегодня

Новая песня THE GEORGIA THUNDERBOLTS



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"Rise Above It All", новая песня группы THE GEORGIA THUNDERBOLTS, доступна для прослушивания ниже.

THE GEORGIA THUNDERBOLTS Ascend With New Single "Rise Above It All"




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