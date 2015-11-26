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The Georgia Thunderbolts

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Новая песня THE GEORGIA THUNDERBOLTS



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"It’s Alright", новая песня группы THE GEORGIA THUNDERBOLTS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Can We Get A Witness", выход которого запланирован на 15 октября на Mascot Records / Mascot Label Group.

Трек-лист:

"Take It Slow"
"Lend A Hand"
"So You Wanna Change The World"
"Looking For An Old Friend"
"Spirit Of A Workin’ Man"
"Midnight Rider"
"Be Good To Yourself"
"Half Glass Woman"
"Dancin’ With The Devil"
"Can I Get A Witness"
"Walk Tall Man"
"It’s Alright"
"Set Me Free"
"Better Run From The Beast" (Vinyl Bonus Track)

THE GEORGIA THUNDERBOLTS Release Classic Southern Rock Anthem вЂњItвЂ™s AlrightвЂќ



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