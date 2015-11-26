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Новая песня THE GEORGIA THUNDERBOLTS



"It’s Alright", новая песня группы THE GEORGIA THUNDERBOLTS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Can We Get A Witness", выход которого запланирован на 15 октября на Mascot Records / Mascot Label Group.



Трек-лист:



"Take It Slow"

"Lend A Hand"

"So You Wanna Change The World"

"Looking For An Old Friend"

"Spirit Of A Workin’ Man"

"Midnight Rider"

"Be Good To Yourself"

"Half Glass Woman"

"Dancin’ With The Devil"

"Can I Get A Witness"

"Walk Tall Man"

"It’s Alright"

"Set Me Free"

"Better Run From The Beast" (Vinyl Bonus Track)

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