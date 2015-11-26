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The Georgia Thunderbolts

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Новое видео THE GEORGIA THUNDERBOLTS



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"So You Wanna Change The World", новое видео группы THE GEORGIA THUNDERBOLTS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "The Georgia Thunderbolts", выпущенного 21 августа.

Трек-лист:

"Looking For An Old Friend"
"So You Wanna Change The World"
"Lend A Hand"
"Spirit Of A Workin' Man"
"Set Me Free"

THE GEORGIA THUNDERBOLTS Release



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