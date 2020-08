сегодня



Новое видео THE GEORGIA THUNDERBOLTS



"So You Wanna Change The World", новое видео группы THE GEORGIA THUNDERBOLTS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "The Georgia Thunderbolts", выпущенного 21 августа.



Трек-лист:



"Looking For An Old Friend"

"So You Wanna Change The World"

"Lend A Hand"

"Spirit Of A Workin' Man"

"Set Me Free"







