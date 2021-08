сегодня



Видео с текстом от THE GEORGIA THUNDERBOLTS



THE GEORGIA THUNDERBOLTS выпустят дебютную работу, получившую название Can We Get A Witness, пятнадцатого октября в диджипаке, на винил с бонус-треком “Better Run From The Beast” будет доступен с 26 ноября:



"Take It Slow"

"Lend A Hand"

"So You Wanna Change The World"

"Looking For An Old Friend"

"Spirit Of A Workin’ Man"

"Midnight Rider"

"Be Good To Yourself"

"Half Glass Woman"

"Dancin’ With The Devil"

"Can I Get A Witness"

"Walk Tall Man"

"It’s Alright"

"Set Me Free"

"Better Run From The Beast" (Vinyl Bonus Track)



Официальное видео с текстом к “Can I Get A Witness” доступно ниже.







