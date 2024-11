сегодня



Новое видео SUBWAY TO SALLY x WARKINGS



Stahl auf Stahl, новое видео SUBWAY TO SALLY x WARKINGS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Post Mortem, релиз которого намечен на 20 декабря на Napalm Records в следующих вариантах:



- 1 LP Gatefold Liquid Black (Napalm Records mail order only - strictly limited)

- 1 LP Gatefold Splatter (Napalm Records mail order only - strictly limited)

- 2 CD with 24 pages mediabook + goblet (Napalm Records mail order only - limited)

- 1 CD Jewel Case + goblet (Napalm Records mail order only - limited)

- 1 LP Gatefold Black + goblet (Napalm Records mail order only - limited)

- 1 LP Gatefold Black

- 2 CD with 24 pages mediabook

- 1 CD Jewel Case

- Digital Deluxe Album

- Digital Album



Трек-лист:



"Introitus"

"Phönix"

"Post mortem"

"Wunder"

"Nero"

"Unter dem Banner"

"Herz in der Rinde"

"Lumpensammler"

"Stahl auf Stahl"

"Atlas"

"Kummerkind"

"Eisheilige Nacht"

"Die Erde bebt"



CD 2 (Bonus CD):



01 Sorrow Child (League of Distortion)

02 Phoenix (Melissa Bonny)

03 Under The Banner (Dominum)

04 Atlas (Tanzwut)

05 Phönix (Tanzwut)

06 Lumpensammler (Corvus Corax)

07 Wonders (Manntra) http://www.subwaytosally.de







