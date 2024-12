сегодня



Новое видео SUBWAY TO SALLY



"Herz in der Rinde", новое видео SUBWAY TO SALLY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Post Mortem, релиз которого намечен на 20 декабря на Napalm Records в следующих вариантах:



- 1 LP Gatefold Liquid Black (Napalm Records mail order only - strictly limited)

- 1 LP Gatefold Splatter (Napalm Records mail order only - strictly limited)

- 2 CD with 24 pages mediabook + goblet (Napalm Records mail order only - limited)

- 1 CD Jewel Case + goblet (Napalm Records mail order only - limited)

- 1 LP Gatefold Black + goblet (Napalm Records mail order only - limited)

- 1 LP Gatefold Black

- 2 CD with 24 pages mediabook

- 1 CD Jewel Case

- Digital Deluxe Album

- Digital Album



Трек-лист:



"Introitus"

"Phönix"

"Post mortem"

"Wunder"

"Nero"

"Unter dem Banner"

"Herz in der Rinde"

"Lumpensammler"

"Stahl auf Stahl"

"Atlas"

"Kummerkind"

"Eisheilige Nacht"

"Die Erde bebt"



CD 2 (Bonus CD):



01 Sorrow Child (League of Distortion)

02 Phoenix (Melissa Bonny)

03 Under The Banner (Dominum)

04 Atlas (Tanzwut)

05 Phönix (Tanzwut)

06 Lumpensammler (Corvus Corax)

07 Wonders (Manntra) http://www.subwaytosally.de







+0 -0



просмотров: 63