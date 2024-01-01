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17 сен 2024
Новый альбом SUBWAY TO SALLY выйдет зимой
SUBWAY TO SALLY сообщили о том, что новая работа, получившая название Post Mortem, будет выпущена двадцатого декабря на Napalm Records в следующих вариантах:
- 1 LP Gatefold Liquid Black (Napalm Records mail order only - strictly limited)
- 1 LP Gatefold Splatter (Napalm Records mail order only - strictly limited)
- 2 CD with 24 pages mediabook + goblet (Napalm Records mail order only - limited)
- 1 CD Jewel Case + goblet (Napalm Records mail order only - limited)
- 1 LP Gatefold Black + goblet (Napalm Records mail order only - limited)
- 1 LP Gatefold Black
- 2 CD with 24 pages mediabook
- 1 CD Jewel Case
- Digital Deluxe Album
- Digital Album
«Мир вокруг нас все еще находится в движении. Преобладает ощущение, что ничего не становится лучше, наоборот, кажется, что становится хуже. Позади « чёрная смерть», но долгожданный День свободы после COVID так и не наступил. Вместо этого одна проблема сменяет другую. Мы живем во времена грандиозного кризиса. Все колеблется между мраком и эйфорией. Люди жаждут отвлечься, забыться, насладиться праздником и свободой - пусть даже на мгновение. В нашей музыке мы обращаемся к желаниям и страхам людей, а также к их надеждам и мечтам. В то время, когда кажется, что мир разваливается на части, мы хотим быть константой - голосом аутентичности и человечности среди турбулентности жизни».
Трек-лист:
"Introitus"
"Phönix"
"Post mortem"
"Wunder"
"Nero"
"Unter dem Banner"
"Herz in der Rinde"
"Lumpensammler"
"Stahl auf Stahl"
"Atlas"
"Kummerkind"
"Eisheilige Nacht"
"Die Erde bebt"
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