Новый альбом SUBWAY TO SALLY выйдет зимой



SUBWAY TO SALLY сообщили о том, что новая работа, получившая название Post Mortem, будет выпущена двадцатого декабря на Napalm Records в следующих вариантах:



- 1 LP Gatefold Liquid Black (Napalm Records mail order only - strictly limited)

- 1 LP Gatefold Splatter (Napalm Records mail order only - strictly limited)

- 2 CD with 24 pages mediabook + goblet (Napalm Records mail order only - limited)

- 1 CD Jewel Case + goblet (Napalm Records mail order only - limited)

- 1 LP Gatefold Black + goblet (Napalm Records mail order only - limited)

- 1 LP Gatefold Black

- 2 CD with 24 pages mediabook

- 1 CD Jewel Case

- Digital Deluxe Album

- Digital Album



«Мир вокруг нас все еще находится в движении. Преобладает ощущение, что ничего не становится лучше, наоборот, кажется, что становится хуже. Позади « чёрная смерть», но долгожданный День свободы после COVID так и не наступил. Вместо этого одна проблема сменяет другую. Мы живем во времена грандиозного кризиса. Все колеблется между мраком и эйфорией. Люди жаждут отвлечься, забыться, насладиться праздником и свободой - пусть даже на мгновение. В нашей музыке мы обращаемся к желаниям и страхам людей, а также к их надеждам и мечтам. В то время, когда кажется, что мир разваливается на части, мы хотим быть константой - голосом аутентичности и человечности среди турбулентности жизни».



Трек-лист:



"Introitus"

"Phönix"

"Post mortem"

"Wunder"

"Nero"

"Unter dem Banner"

"Herz in der Rinde"

"Lumpensammler"

"Stahl auf Stahl"

"Atlas"

"Kummerkind"

"Eisheilige Nacht"

"Die Erde bebt"







