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*JON BON JOVI спас женщину 49
*Музыканты JANE'S ADDICTION подрались на сцене 28
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Subway to Sally

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17 сен 2024 : 		 Новый альбом SUBWAY TO SALLY выйдет зимой

26 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления SUBWAY TO SALLY

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23 мар 2023 : 		 Видео с текстом от SUBWAY TO SALLY

21 фев 2023 : 		 Новое видео SUBWAY TO SALLY

24 янв 2023 : 		 Новое видео SUBWAY TO SALLY

15 дек 2022 : 		 Новое видео SUBWAY TO SALLY

11 окт 2022 : 		 Новый альбом SUBWAY TO SALLY выйдет весной

2 дек 2021 : 		 Новое видео SVBWAY TO SALLY

3 июл 2021 : 		 Фрагмент нового релиза SVBWAY TO SALLY

22 июн 2021 : 		 Фрагмент нового релиза SVBWAY TO SALLY

4 июн 2021 : 		 Фрагмент нового релиза SVBWAY TO SALLY

15 май 2021 : 		 Фрагмент нового релиза SVBWAY TO SALLY

21 апр 2021 : 		 Трейлер нового релиза SVBWAY TO SALLY

7 апр 2021 : 		 Концертный релиз SVBWAY TO SALLY выйдет летом

4 авг 2020 : 		 SVBWAY TO SALLY на Napalm Records

26 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления SVBWAY TO SALLY

27 июн 2019 : 		 Видео с выступления SUBWAY TO SALLY

7 авг 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления SVBWAY TO SALLY

1 окт 2013 : 		 Новый альбом SVBWAY TO SALLY выйдет в апреле

20 сен 2011 : 		 Новое видео SVBWAY TO SALLY

13 авг 2011 : 		 Профессиональное видео с выступления SVBWAY TO SALLY

17 окт 2010 : 		 Видео с нового DVD SVBWAY TO SALLY

12 фев 2009 : 		 Новое видео SVBWAY TO SALLY

14 янв 2009 : 		 Новая обложка SUBWAY TO SALLY

30 июл 2007 : 		 SUBWAY TO SALLY: детали нового альбома
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|||| 17 сен 2024

Новый альбом SUBWAY TO SALLY выйдет зимой



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SUBWAY TO SALLY сообщили о том, что новая работа, получившая название Post Mortem, будет выпущена двадцатого декабря на Napalm Records в следующих вариантах:

- 1 LP Gatefold Liquid Black (Napalm Records mail order only - strictly limited)
- 1 LP Gatefold Splatter (Napalm Records mail order only - strictly limited)
- 2 CD with 24 pages mediabook + goblet (Napalm Records mail order only - limited)
- 1 CD Jewel Case + goblet (Napalm Records mail order only - limited)
- 1 LP Gatefold Black + goblet (Napalm Records mail order only - limited)
 - 1 LP Gatefold Black
- 2 CD with 24 pages mediabook
- 1 CD Jewel Case
- Digital Deluxe Album
- Digital Album

«Мир вокруг нас все еще находится в движении. Преобладает ощущение, что ничего не становится лучше, наоборот, кажется, что становится хуже. Позади « чёрная смерть», но долгожданный День свободы после COVID так и не наступил. Вместо этого одна проблема сменяет другую. Мы живем во времена грандиозного кризиса. Все колеблется между мраком и эйфорией. Люди жаждут отвлечься, забыться, насладиться праздником и свободой - пусть даже на мгновение. В нашей музыке мы обращаемся к желаниям и страхам людей, а также к их надеждам и мечтам. В то время, когда кажется, что мир разваливается на части, мы хотим быть константой - голосом аутентичности и человечности среди турбулентности жизни».

Трек-лист:

"Introitus"
"Phönix"
"Post mortem"
"Wunder"
"Nero"
"Unter dem Banner"
"Herz in der Rinde"
"Lumpensammler"
"Stahl auf Stahl"
"Atlas"
"Kummerkind"
"Eisheilige Nacht"
"Die Erde bebt"

SUBWAY TO SALLY Surprise Fans With New Album Announcement; Post Mortem To Arrive In December




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