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Voodoo Circle

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28 авг 2020 : 		 VOODOO CIRCLE почти записали новый альбом

24 сен 2019 : 		 ALEXANDER BEYRODT работает над новым материалом VOODOO CIRCLE

6 фев 2018 : 		 EPK от VOODOO CIRCLE

28 янв 2018 : 		 Новое видео VOODOO CIRCLE

17 дек 2017 : 		 Новая песня VOODOO CIRCLE

8 дек 2017 : 		 Новый альбом VOODOO CIRCLE выйдет зимой

30 янв 2017 : 		 Новая песня VOODOO CIRCLE

22 июл 2016 : 		 VOODOO CIRCLE расстались с басистом

25 ноя 2015 : 		 Тизер нового альбома VOODOO CIRCLE

18 ноя 2015 : 		 Новая песня VOODOO CIRCLE

13 ноя 2015 : 		 Новое видео VOODOO CIRCLE

8 окт 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома VOODOO CIRCLE

12 янв 2015 : 		 VOODOO CIRCLE о выступлении на ProgPower USA 2014

21 фев 2013 : 		 Трейлер нового альбома VOODOO CIRCLE

19 фев 2013 : 		 Новая песня VOODOO CIRCLE

2 фев 2013 : 		 Новое видео VOODOO CIRCLE

20 янв 2013 : 		 Трек-лист нового альбома VOODOO CIRCLE

8 янв 2013 : 		 Обложка нового альбома VOODOO CIRCLE

22 дек 2012 : 		 Семпл новой песни VOODOO CIRCLE

30 авг 2012 : 		 Новый альбом VOODOO CIRCLE выйдет в начале следующего года

10 окт 2011 : 		 У VOODOO CIRCLE есть материал на третий альбом

23 апр 2011 : 		 VOODOO CIRCLE выпустят новый альбом на виниле

20 янв 2011 : 		 EPK от VOODOO CIRCLE

16 янв 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома VOODOO CIRCLE

15 дек 2010 : 		 Семпл новой песни VOODOO CIRCLE

8 ноя 2010 : 		 VOODOO CIRCLE в феврале выпустят второй альбом
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|||| сегодня

VOODOO CIRCLE почти записали новый альбом



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По словам басиста PRIMAL FEAR Mat'а Sinner'а, который помогает своему согрупнику Alex'у Beyrodt'у с проектом VOODOO CIRCLE, рассказал, как идут дела:

"Сегодня я записал некоторое количество басовых партий для моего друга Magnus'а Karlsson'а, а также закончил бэк-вокал для нового альбома Voodoo Circle. Также жду в гости своего товарища Tom'а Naumann'а, мы попробуем сочинить что-то новое. Сегодня пришли первые результаты сведения нового материала Voodoo Circle, у меня с Alexander'ом Beyrodt'ом рот до ушей от радости. Мой друг Jacob Hansen проделал, как всегда, отличную работу, просто улет!"

Предыдущий альбом VOODOO CIRCLE "Raised On Rock" был выпущен в феврале 2018. Он попал в топ-50 немецких чартов, став самым усешным альбомом проекта на текущий момент.

VOODOO CIRCLE Featuring PRIMAL FEAR Members Confirm New Album Is Nearing Completion



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