сегодня



VOODOO CIRCLE почти записали новый альбом



По словам басиста PRIMAL FEAR Mat'а Sinner'а, который помогает своему согрупнику Alex'у Beyrodt'у с проектом VOODOO CIRCLE, рассказал, как идут дела:



"Сегодня я записал некоторое количество басовых партий для моего друга Magnus'а Karlsson'а, а также закончил бэк-вокал для нового альбома Voodoo Circle. Также жду в гости своего товарища Tom'а Naumann'а, мы попробуем сочинить что-то новое. Сегодня пришли первые результаты сведения нового материала Voodoo Circle, у меня с Alexander'ом Beyrodt'ом рот до ушей от радости. Мой друг Jacob Hansen проделал, как всегда, отличную работу, просто улет!"



Предыдущий альбом VOODOO CIRCLE "Raised On Rock" был выпущен в феврале 2018. Он попал в топ-50 немецких чартов, став самым усешным альбомом проекта на текущий момент.







+0 -1



просмотров: 218

