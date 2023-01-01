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*Вокалист IN FLAMES о телефонах на концертах: «Мне по барабан... 37
*BLAZE BAYLEY: «BRUCE DICKINSON — один из самых важных певцов... 33
*Барабанщик METALLICA о новом альбоме: «Мне нравится то, что ... 30
*Лидер KREATOR о конфликте Израиля и не только 29
*Вокалист SLIPKNOT: «Да нет у нас тонн бабосов!» 26
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Voodoo Circle

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Видео с текстом от VOODOO CIRCLE



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Sweet Devotion, официальное видео с текстом от VOODOO CIRCLE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из сборника "15 Years of Voodoo", релиз которого намечен на первое декабря.




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