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Новый альбом VOODOO CIRCLE выйдет зимой
Немецкая хард-рок группа VOODOO CIRCLE, ведомая гитарным мастером Alex Beyrodt (также Primal Fear), объявила о возвращении в состав своего классического вокалиста David Readman и барабанщика Markus Kullmann. Также в группе басист и автор песен Mat Sinner, который с самого начала помогает своему коллеге по Primal Fear с его сольной группой. Таким образом, оригинальный состав Voodoo Circle снова в строю!
Новый студийный альбом "Locked & Loaded" будет выпущен 15 января 2021 года на AFM Records. Работа над диском уже закончена. Как и раньше, за сведение и мастеринг отвечал Jacob Hansen. Первый сингл под названием "Devil With An Angel Smile" будет опубликован 30 января.
David Readman: «Все эти долгие пять лет я постоянно наблюдал, чем занимаются мои бывшие коллеги. Я очень рад вернуться и снова стать частью "круга". Сейчас у нас наилучший состав, и я очень горжусь своим участием в записи новой работы. Жду с нетерпением возвращения к концертам и турам!»
Лидер группы Beyrodt очень раз возвращению Readman'a и Kullmann'a:
«Все встало на свои места. Магия вернулась, и я не могу скрыть широкую улыбку на своем лице».
Текущий состав VOODOO CIRCLE:
Alex Beyrodt - гитара
David Readmann - вокал
Mat Sinner - бас
Markus Kullmann - ударные
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