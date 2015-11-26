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Voodoo Circle

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20 окт 2020 : 		 Новый альбом VOODOO CIRCLE выйдет зимой

28 авг 2020 : 		 VOODOO CIRCLE почти записали новый альбом

24 сен 2019 : 		 ALEXANDER BEYRODT работает над новым материалом VOODOO CIRCLE

6 фев 2018 : 		 EPK от VOODOO CIRCLE

28 янв 2018 : 		 Новое видео VOODOO CIRCLE

17 дек 2017 : 		 Новая песня VOODOO CIRCLE

8 дек 2017 : 		 Новый альбом VOODOO CIRCLE выйдет зимой

30 янв 2017 : 		 Новая песня VOODOO CIRCLE

22 июл 2016 : 		 VOODOO CIRCLE расстались с басистом

25 ноя 2015 : 		 Тизер нового альбома VOODOO CIRCLE

18 ноя 2015 : 		 Новая песня VOODOO CIRCLE

13 ноя 2015 : 		 Новое видео VOODOO CIRCLE

8 окт 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома VOODOO CIRCLE

12 янв 2015 : 		 VOODOO CIRCLE о выступлении на ProgPower USA 2014

21 фев 2013 : 		 Трейлер нового альбома VOODOO CIRCLE

19 фев 2013 : 		 Новая песня VOODOO CIRCLE

2 фев 2013 : 		 Новое видео VOODOO CIRCLE

20 янв 2013 : 		 Трек-лист нового альбома VOODOO CIRCLE

8 янв 2013 : 		 Обложка нового альбома VOODOO CIRCLE

22 дек 2012 : 		 Семпл новой песни VOODOO CIRCLE

30 авг 2012 : 		 Новый альбом VOODOO CIRCLE выйдет в начале следующего года

10 окт 2011 : 		 У VOODOO CIRCLE есть материал на третий альбом

23 апр 2011 : 		 VOODOO CIRCLE выпустят новый альбом на виниле

20 янв 2011 : 		 EPK от VOODOO CIRCLE

16 янв 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома VOODOO CIRCLE

15 дек 2010 : 		 Семпл новой песни VOODOO CIRCLE
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Новый альбом VOODOO CIRCLE выйдет зимой



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Немецкая хард-рок группа VOODOO CIRCLE, ведомая гитарным мастером Alex Beyrodt (также Primal Fear), объявила о возвращении в состав своего классического вокалиста David Readman и барабанщика Markus Kullmann. Также в группе басист и автор песен Mat Sinner, который с самого начала помогает своему коллеге по Primal Fear с его сольной группой. Таким образом, оригинальный состав Voodoo Circle снова в строю!

Новый студийный альбом "Locked & Loaded" будет выпущен 15 января 2021 года на AFM Records. Работа над диском уже закончена. Как и раньше, за сведение и мастеринг отвечал Jacob Hansen. Первый сингл под названием "Devil With An Angel Smile" будет опубликован 30 января.

David Readman: «Все эти долгие пять лет я постоянно наблюдал, чем занимаются мои бывшие коллеги. Я очень рад вернуться и снова стать частью "круга". Сейчас у нас наилучший состав, и я очень горжусь своим участием в записи новой работы. Жду с нетерпением возвращения к концертам и турам!»

Лидер группы Beyrodt очень раз возвращению Readman'a и Kullmann'a:

«Все встало на свои места. Магия вернулась, и я не могу скрыть широкую улыбку на своем лице».

Текущий состав VOODOO CIRCLE:

Alex Beyrodt - гитара
David Readmann - вокал
Mat Sinner - бас
Markus Kullmann - ударные

VOODOO CIRCLE - Vocalist DAVID READMAN And Drummer MARKUS KULLMANN Rejoin The Circle; Locked & Loaded Album Due In January



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