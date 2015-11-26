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Новый альбом VOODOO CIRCLE выйдет зимой



Немецкая хард-рок группа VOODOO CIRCLE, ведомая гитарным мастером Alex Beyrodt (также Primal Fear), объявила о возвращении в состав своего классического вокалиста David Readman и барабанщика Markus Kullmann. Также в группе басист и автор песен Mat Sinner, который с самого начала помогает своему коллеге по Primal Fear с его сольной группой. Таким образом, оригинальный состав Voodoo Circle снова в строю!



Новый студийный альбом "Locked & Loaded" будет выпущен 15 января 2021 года на AFM Records. Работа над диском уже закончена. Как и раньше, за сведение и мастеринг отвечал Jacob Hansen. Первый сингл под названием "Devil With An Angel Smile" будет опубликован 30 января.



David Readman: «Все эти долгие пять лет я постоянно наблюдал, чем занимаются мои бывшие коллеги. Я очень рад вернуться и снова стать частью "круга". Сейчас у нас наилучший состав, и я очень горжусь своим участием в записи новой работы. Жду с нетерпением возвращения к концертам и турам!»



Лидер группы Beyrodt очень раз возвращению Readman'a и Kullmann'a:



«Все встало на свои места. Магия вернулась, и я не могу скрыть широкую улыбку на своем лице».



Текущий состав VOODOO CIRCLE:



Alex Beyrodt - гитара

David Readmann - вокал

Mat Sinner - бас

Markus Kullmann - ударные







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