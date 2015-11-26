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Voodoo Circle

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23 мар 2021 : 		 Гитарист PRIMAL FEAR / VOODOO CIRCLE готовит сольник

9 янв 2021 : 		 Новое видео VOODOO CIRCLE

5 янв 2021 : 		 Фрагмент нового релиза VOODOO CIRCLE

4 янв 2021 : 		 Рассказ об издании альбома VOODOO CIRCLE

30 окт 2020 : 		 Видео с текстом от VOODOO CIRCLE

29 окт 2020 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома VOODOO CIRCLE

20 окт 2020 : 		 Новый альбом VOODOO CIRCLE выйдет зимой

28 авг 2020 : 		 VOODOO CIRCLE почти записали новый альбом

24 сен 2019 : 		 ALEXANDER BEYRODT работает над новым материалом VOODOO CIRCLE

6 фев 2018 : 		 EPK от VOODOO CIRCLE

28 янв 2018 : 		 Новое видео VOODOO CIRCLE

17 дек 2017 : 		 Новая песня VOODOO CIRCLE

8 дек 2017 : 		 Новый альбом VOODOO CIRCLE выйдет зимой

30 янв 2017 : 		 Новая песня VOODOO CIRCLE

22 июл 2016 : 		 VOODOO CIRCLE расстались с басистом

25 ноя 2015 : 		 Тизер нового альбома VOODOO CIRCLE

18 ноя 2015 : 		 Новая песня VOODOO CIRCLE

13 ноя 2015 : 		 Новое видео VOODOO CIRCLE

8 окт 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома VOODOO CIRCLE

12 янв 2015 : 		 VOODOO CIRCLE о выступлении на ProgPower USA 2014

21 фев 2013 : 		 Трейлер нового альбома VOODOO CIRCLE

19 фев 2013 : 		 Новая песня VOODOO CIRCLE

2 фев 2013 : 		 Новое видео VOODOO CIRCLE

20 янв 2013 : 		 Трек-лист нового альбома VOODOO CIRCLE

8 янв 2013 : 		 Обложка нового альбома VOODOO CIRCLE

22 дек 2012 : 		 Семпл новой песни VOODOO CIRCLE
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Гитарист PRIMAL FEAR / VOODOO CIRCLE готовит сольник



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Alex Beyrodt (Primal Fear, Voodoo Circle) сообщил, что с января работает над сольным инструментальным альбомом, выход которого предварительно планируется на этот год.

PRIMAL FEAR / VOODOO CIRCLE Guitarist ALEX BEYRODT Working On First Ever Instrumental Solo Album



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