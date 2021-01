сегодня



Рассказ об издании альбома VOODOO CIRCLE



Гитарист VOODOO CIRCLE ALEX BEYRODT представил видео, в котором рассказывает об издании нового альбома "Locked & Loaded", выходящего 15 января 2021 года на AFM Records. Он был записан с вернувшимися в коллектив вокалистом David'ом Readman'ом и барабанщиком Markus'ом Kullmann'ом. Voodoo Circle — это группа гитариста Alex'а Beyrodt'а, также в ней играет басист Mat Sinner (оба из Primal Fear). За сведение и мастеринг отвечал Jacob Hansen.



Трек-лист:



01. Flesh & Bone

02. Wasting Time

03. Magic Woman Chile

04. Locked & Loaded

05. Devil With An Angel Smile

06. Straight For The Heart

07. Eyes Full Of Tears

08. Devil’s Cross

09. Trouble In The Moonlight

10. This Song Is For You

11. Children Of The Revolution







