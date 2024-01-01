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*TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов 18
*MIKE PORTNOY о первом концерте с DREAM THEATER: «У меня мура... 16
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Voodoo Circle

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Новая песня VOODOO CIRCLE



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"Let It Rock", новая песня группы VOODOO CIRCLE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома Hail To The King, релиз которого намечен на 15 ноября на AFM Records:

"Lay Down Your Lovin'"
"Let It Rock"
"On The Edge"
"Sweet Little Sister"
"Castles Made Of Glas"
"Stand Your Ground"
"Black Country"
"Billy's Song"
"Strangers In The Night"
"All For One"
"The Sound Of The Eagles"
"Hail To The King"

VOODOO CIRCLE Releases New Single вЂњOn The EdgeвЂќ




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